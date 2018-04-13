Красноухие черепахи в «Аптекарском огороде» в Москве переехали в открытый водоем

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве состоялся торжественный переезд красноухих черепах на «летние квартиры», после зимовки в оранжерее черепах переселили в открытый водоем, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник ботанического сада.

«У нас это происходит ежегодно. Это важное событие для нас. Специалисты переносят черепах в коробках в наш восточный водоем, где черепахи без стресса, сразу начинают осваиваться», — сказал собеседник агентства.

За церемонией переезда наблюдали около двух десятков заинтересованных посетителей сада.

Сотрудник «Аптекарского огорода» напомнил, что кормить и трогать черепах строго запрещено, кроме того, в водоемы нельзя бросать монеты и прочие предметы — это может оказаться губительным для обитателей.

Красноухая черепаха (также называемая желтобрюхой) — самая распространенная среди любителей домашних черепах. Отличительной чертой такой черепахи является характерная красная полоса, которая начинается от глаз и продолжается по шее. Верхняя часть панциря у нее округлая и гладкая, панцирь оливково-зеленый с черными и желтыми линиями. Так как красноухая черепаха — это водный вид, то большую часть времени она проводит в воде, причем для комфортного существования вода должна быть пресной, чистой и теплой (выше 20 градусов).