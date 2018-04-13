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#самыйфитнесдень: что сделать, чтобы похудеть к лету
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#самыйфитнесдень: что сделать, чтобы похудеть к лету 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Праздник здорового образа жизни в этом году устраивает один из крупнейших фитнес-центров России — Alex Fitness. Сразу в 60 клубах сети пройдет настоящая спортивная феерия. Для гостей устроят яркую фитнес-программу, пригласят на свободное посещение любой из зон клубов, бесплатно угостят полезным и вкусным спортивным питанием, запустят лотереи и подарят специальные подарки. Все, что нужно для доступа к событию — гостевое посещение, которое оформляется бесплатно на сайте.
В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы профессиональных тренеров, которые расскажут о самых актуальных спортивных темах, а самым зрелищным событием дня станут любительские соревнования по настольному теннису, армлифтингу, армрестлингу, жиму штанги, троеборью, плаванию и не только.
Организаторы фестиваля также обещают предложить клубные абонементы по специальным ценам, лично познакомить со спортивными инструкторами и, конечно, зарядить всех весенним настроением. Пойдешь?
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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK
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