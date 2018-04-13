Благоустройство Центрального парка в Солнцево

В этом сезоне на западе Москвы планируется обновить 4 знаковых объекта, среди которых площади, улицы и аллеи, а также 7 парков и скверов.

В частности завершится благоустройство зоны отдыха «Мещерское», приведут в порядок сквер на Студенческой улице, поставят финальную точку в преображении Кравченковских прудов. Есть планы по созданию пляжа у Мосфильмовского пруда, по-новому будет выглядеть и парк у «Храма Иконы Божьей Матери Неувядаемый цвет в Рублеве».

Работы по обновлению парка Центральный в Солнцеве уже начались.

Площадь этого зеленого уголка столицы составляет 13, 138 гектаров, он является излюбленным местом для отдыха, прогулок и занятий спортом местных жителей. На территории парковой зоны расположен водный объект «Большой Солнцевский пруд», который привлекает любителей спортивной рыбалки. Также в парке установлен памятник «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», у которого в праздничные дни и дни скорби проходят встречи ветеранов и жителей района. В ходе работ по благоустройству здесь планируют создать места для спокойного отдыха, разместить современные игровые и спортивные площадки, тренажеры под открытым небом. Появятся и новые парковые объекты: пункты проката спортинвентаря, зоны аттракционов, эстрада. О том, что площадка для массовых культурных, патриотических и досуговых мероприятий нужна району, не раз говорилось на встречах с главой управы и префектом округа. И открытая эстрада этот дефицит восполнит. Благоустройство впишет Центральный парк в городской ландшафт — соединит его со строящейся станцией метро и кинотеатром «Солнцево». К кинотеатру будет вести лестница, а к метро — обновленная дорожно-тропиночная сеть.

Мосводоканал проведет работы по очистке «Большого Солнцевского пруда» от иловых отложений и растительности, укрепит берега, займется планировкой ложа водоема. Предстоит осуществить серьезный ремонт водопропускных сооружений, ведь этот водный объект связан с рекой Сетунькой — правым притоком Сетуни, протекающей вдоль Боровского шоссе. Кроме того, по контуру всего водоема будет заменена асфальтовая дорожка, длина которой около одной тысячи метров, а ширина — три метра. Ее окантуют гранитным щебнем. Здесь можно будет совершать неспешные прогулки, рыбачить или заниматься бегом.

При благоустройстве парка особое внимание уделят мемориалу воинам— освободителям. Его сохранят и приведут в порядок. Памятник этот особенно дорог ветеранам и жителям района. Ведь в 1941 году в Солнцеве проходил последний рубеж обороны Москвы.

В Центральном парке:

Обновят покрытие дорожно-тропиночной сети, проложат новые пешеходные маршруты.

Благоустроят набережную у озера, оформят променад у воды и установят лавочки и урны.

От кинотеатра «Солнцево» до набережной пруда будет вести лестница

В парке появятся современные яркие и многофункциональные детские площадки

Здесь организуют спортивные зоны для активных игр.

Установят уличные тренажеры

Парк осветят по-новому, добавив 80 новых опор освещения к уже имеющимся.

В парке появятся:

общественный туалет,

пункты проката спортивного инвентаря,

оборудованные места для пикников,

точки общепита и торговли,

зоны аттракционов, эстрада.

Территорию этой зеленой зоны полностью приспособят для маломобильных граждан. Природный ансамбль будет сохранен в первозданном виде. Дно пруда очистят, берега укрепят.