Правильность доначислений платы за отопление в Тольятти проверяет прокуратура

Об этом стало известно на совещании рабочей группы по вопросам ЖКХ под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки . 12 апреля в администрации Центрального района Тольятти

В совещании участвовали представители УК, администрации и прокуратуры города. Главным вопросом повестки было определение причин доначислений за отопление за 2017 год. Второй темой стала работа консультационных центров.

В ходе обсуждения выяснилось, что разница в номинальном и фактическом использовании энергоресурсов, возможно, произошла во время подсчета отапливаемой жилой и нежилой площади многоквартирных домов.

К следующему заседанию, которое состоится через неделю, Игорь Ладыка поручил обеспечить рабочую группу уточненными данными проверки правильности доначислений. Сотрудники прокуратуры пообещали предоставить предварительные результаты своей проверки.