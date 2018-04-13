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Правильность доначислений платы за отопление в Тольятти проверяет прокуратура
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Правильность доначислений платы за отопление в Тольятти проверяет прокуратура 

Волга Ньюс 1 час назад
Об этом стало известно на совещании рабочей группы по вопросам ЖКХ под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки. 12 апреля в администрации Центрального района Тольятти.
В совещании участвовали представители УК, администрации и прокуратуры города. Главным вопросом повестки было определение причин доначислений за отопление за 2017 год. Второй темой стала работа консультационных центров.
В ходе обсуждения выяснилось, что разница в номинальном и фактическом использовании энергоресурсов, возможно, произошла во время подсчета отапливаемой жилой и нежилой площади многоквартирных домов.
К следующему заседанию, которое состоится через неделю, Игорь Ладыка поручил обеспечить рабочую группу уточненными данными проверки правильности доначислений. Сотрудники прокуратуры пообещали предоставить предварительные результаты своей проверки.
При обсуждении работы консультационных центров глава Центрального района Артем Гончаров отметил, что центры работают с колоссальной нагрузкой, специалистов не хватает и запись проводится на несколько недель вперед. В связи с этим он обратился к представителям УК с просьбой направить для работы в консультационных центрах дополнительных юристов.
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