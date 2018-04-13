Пробный запуск самарских фонтанов запланирован на 21 апреля

21 апреля, в день проведения общегородского субботника, в Самаре традиционно пройдет тестовый пуск фонтанов, сообщает администрация областного центра.

В ходе тестирования будет проверена работоспособность большинства из 38 самарских фонтанов — согласно технической возможности, в зависимости от погодных условий и конструктива.

Подготовительными работами к сезону фонтанов в рамках городского месячника по благоустройству занимаются специалисты МП «Спецремстройзеленхоз».

Стоит отметить, что работы выполняются не только непосредственно перед стартом сезона, а круглогодично. Так, вскоре после того, как предыдущий сезон завершился, производилась ревизия и замена насосной группы, двигателей и др. Детали, которые в процессе эксплуатации износились, в обязательном порядке меняются на новые. Преимущественно эти мероприятия выполняются в зимнее время. На этот период на хранение отправляются также съемные насадки, световое оборудование, то есть все то, что может выйти из строя от перепада температур и снежных осадков. А весной, когда предварительно весь мусор из чаш и на прилегающей к фонтанам территории убирается, съемное оборудование монтируется заново. Также при необходимости выполняется покраска чаш и труб. Фонтаны моют, избавляя их от пыли, грязи, подтеков, разводов, образовавшихся за зиму, и наполняют водой.

Наибольший объем работы проводится на тех фонтанах, где есть синхронизированные подсветка и музыкальное оформление. Функционируют такие объекты с помощью компьютерного обеспечения. Например, 13 апреля велась подготовка фонтана возле бассейна ЦСК ВВС.

«На каждый фонтан у работников муниципального предприятия уходит порядка 2-х-3-х дней. Чаще всего выходят из строя светильники. Что-то приходится перепаивать, менять светодиоды. Стараемся делать все максимально быстро, чтобы обеспечить тестовый пуск», — пояснил электромонтер МП «Спецремстройзеленхоз» Анатолий Монахов.

Световое оборудование на данном объекте начали монтировать накануне.

«Сейчас идет подключение кабеля к 150-ти светильникам. Важно соединить кабель таким образом, чтобы он ни в коем случае не пропускал воду. Когда фонтан заработает, отдыхающие на самарской набережной вновь увидят светодинамическое водное шоу в сопровождении классической музыки и произведений самарских авторов», — рассказал энергетик МП «Спецремстройзеленхоз» Анатолий Козырев

Особое внимание уделяется самым большим фонтанам, таким, как на улице Осипенко водоизмещением 1200 м3, фонтану «Самара»на набережной под спуском по улице Ленинградской, имеющим самое большое количество водяных струй — 620.

В последние годы проделана значительная работа по восстановлению старых, некогда бесхозных и не способных к функционированию фонтанов и поддержанию в рабочем состоянии действующих. Если еще пятилетку назад в городе было 25 фонтанов, то теперь их на треть больше.

В 2016 году в рамках благоустройства бульвара на улице Стара — Загора, проводимого в честь 140-летия русско-болгарской дружбы и 50-летия улицы, были восстановлены четыре фонтана. На одном из них по фото и эскизу была воссоздана мозаика советских времен. Еще два фонтана также были облицованы мозаикой, но уже по эскизам современных художников. А ко Дню города в прошлом году все фонтаны были украшены подсветкой.

В 2017 году в рамках комплексного ремонта улицы Молодогвардейская был приведен в порядок фонтан «30 лет Победы», который модернизировали, дополнив светодинамическим оборудованием. Также полностью обновили фонтан на перекрестке улиц Чапаевской и Красноармейской, который тоже будет с подсветкой. По просьбе жителей начали восстанавливать фонтан в сквере «Шанхай». Его планируется ввести в эксплуатацию в конце мая.

В 2018 году, когда после реконструкции сдадут в эксплуатацию IV очередь Самарской набережной, отдыхающие смогут оценить и новый фонтан возле «Ладьи».

Официально сезон фонтанов в этом году, как и в предыдущие годы, стартует 1 мая.

Жителей призывают бережно относиться к объектам, не портить навесное оборудование, облицовку чаш, борта по периметру и поддерживать благоустройство — в ближайшее время присоединиться к Гагаринскому субботнику, который пройдет 14 апреля, а затем внести свой вклад и в общегородской субботник 21 апреля, когда фонтаны заработают в тестовом режиме.