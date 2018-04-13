В ходе месячника по благоустройству в ЮЗАО очистили территории от сухостоя и пней

В рамках стартовавшего в столице весеннего месячника по благоустройству с территории ЮЗАО вывезли 439 стволов сухостоя и 76 пней, а также помыли фасады и цоколи 400 зданий. Об этом сообщили в управлении ЖКХиБ префектуры округа.

Также в округе отремонтировали более 400 входных дверей в подъездах жилых домов., в 200 с лишним подъездах отремонтировали освещение, и еще в почти 300 домах привели в порядок чердаки и подвалы.

Кроме того, районные «Жилищники» приступили к ремонту контейнерных площадок и урн, которые оказались повреждены за зиму. А для того, чтобы избежать весенних подтоплений из-за таяния снега, в ЮЗАО отремонтировали пятую часть элементов наружного водоотвода.

В эти же дни были приведены в порядок 810 погонных метров пешеходных ограждений.

Напомним, что завтра, 14 апреля, в Академическом районе пройдет первый весенний общегородской субботник. Местом сбора для всех желающих принять в нем участие станет парк «Диета» по адресу: ул. Винокурова, дом 4.