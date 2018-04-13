Руководство СГК заявило о готовности рассмотреть покупку любой угольной станции в России

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. «Сибирская генерирующая компания» (СГК) присматривается к покупке новых активов в России и готова рассматривать приобретение любой угольной станции, выставленной на продажу. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор СГК Михаил Кузнецов в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).

"Любые угольные активы мы будем смотреть. Нам интересны любые угольные активы, мы верим в перспективу угольной отрасли, потому что когда народ наестся всех общих слов и поймет, что ни возобновляемая энергетика, ни прожекты ничего хорошего нам не принесут, наступит отрезвление и будем развивать угольную энергетику, никуда не денемся", — сказал он.

Ранее сообщалось, что СГК направила в адрес итальянской Enel оферту на покупку Рефтинской ГРЭС в Свердловской области . Рассмотрение заявок еще не завершено. Ранее Enel сообщала, что закрыть сделку по продаже угольной станции на Урале компания планирует в первом полугодии 2018 года.

Кузнецов также отметил, что в России еще есть угольные проекты, которые потенциально могут быть интересны к покупке. Он не уточнил, о каких активах идет речь.

"Не было такого еще дня, чтобы мы не находились в какой-то стадии переговоров по этим двум активам за эти пять лет, поэтому мы всегда о чем-нибудь да переговариваемся. Иногда это даже чем-то заканчивается", — резюмировал Кузнецов.

О компании

Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, СГК — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края Республики Тыва . Основные виды деятельности — производство тепло— и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.