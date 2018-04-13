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В лесопарке «Лосиный остров» отметят День Земли
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В лесопарке «Лосиный остров» отметят День Земли 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Детский экологический центр «Красная сосна» организует для москвичей праздничную программу, посвященную Международному дню Земли.
В национальном парке «Лосиный остров» для жителей близлежащих районов от мала до велика в субботу, 14 апреля, состоятся развлекательные и познавательные мероприятия. В начале программы посетители экоцентра отправятся на экскурсию по экологической тропе «Войди в зеленый мир». Во время прогулки сотрудники парка расскажут необыкновенные и загадочные лесные истории, и москвичи смогут увидеть птиц и зверей, обитающих в городской части лесопарка. Участникам экскурсии покажут следы их жизнедеятельности и сообщат о привычках и характерных особенностях пернатых и животных. Также москвичи заглянут в «Уголок живой природы», который расположен в ДЭЦ «Красная сосна».
После экскурсии состоятся мастер-классы. Специалисты центра во время занятий научат детей и взрослых делать поделки, которые по окончании праздника станут великолепными сувенирами и подарками для родных и близких.
Начало программы в 14 часов.
Для детей мероприятие проводится бесплатно, а для взрослых цена билета составит 200 рублей.
Получить справки и записаться на программу можно по телефону: +7 (495) 798-17-09.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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