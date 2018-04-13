В лесопарке «Лосиный остров» отметят День Земли

Детский экологический центр «Красная сосна» организует для москвичей праздничную программу, посвященную Международному дню Земли.

В национальном парке «Лосиный остров» для жителей близлежащих районов от мала до велика в субботу, 14 апреля, состоятся развлекательные и познавательные мероприятия. В начале программы посетители экоцентра отправятся на экскурсию по экологической тропе «Войди в зеленый мир». Во время прогулки сотрудники парка расскажут необыкновенные и загадочные лесные истории, и москвичи смогут увидеть птиц и зверей, обитающих в городской части лесопарка. Участникам экскурсии покажут следы их жизнедеятельности и сообщат о привычках и характерных особенностях пернатых и животных. Также москвичи заглянут в «Уголок живой природы», который расположен в ДЭЦ «Красная сосна».

После экскурсии состоятся мастер-классы. Специалисты центра во время занятий научат детей и взрослых делать поделки, которые по окончании праздника станут великолепными сувенирами и подарками для родных и близких.

Начало программы в 14 часов.

Для детей мероприятие проводится бесплатно, а для взрослых цена билета составит 200 рублей.

Получить справки и записаться на программу можно по телефону: +7 (495) 798-17-09.