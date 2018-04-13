Мечта ребенка 90-х: как архангелогородец объехал Америку с соломбальским триколором

Наш земляк Андрей Хвостов сейчас живет в Москве , а недавно уже второй раз побывал в Америке. Перед поездкой отец дал ему флаг России с надписью «Соломбала» и попросил сделать с ним 10 фото в известных местах. Андрей рассказал 29.ru , как дорого обошлось ему путешествие, что его удивило в США и как там относятся к русским.

США казались другой планетой

В Москву Андрей поехал летом 2007 года сразу после выпуска из школы. Поступил в РУДН на специалиста в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Работал по профессии, а потом — в телекоммуникационной компании. Сейчас живет в Москве с женой Дарьей — она, кстати, из Северодвинска . Сегодня он — начальник отдела в небольшой компании, параллельно продвигает архангельские сообщества в сети, а также увлекается UX/UI-дизайном и планирует открыть детскую футбольную академию в Москве.

Уже дважды Андрей с супругой побывали в Америке, мы спросили нашего земляка, чем так привлекает его эта страна.

— Летом 2016-го и зимой 2018-го мы побывали в США. Для меня, как ребёнка 90-х, выросшего на западной культуре, Америка всегда была детской мечтой, практически другой планетой, а люди, посетившие ее, — как минимум космонавтами. Хотелось сделать свои независимые выводы.

120 тысяч — на перелет

Впервые Андрей и Даша побывали на Западном побережье США летом 2016 года. Они расписались в архангельском ЗАГСе, скромно отпраздновали свадьбу с самыми близкими в Борах, и через три дня полетели в Москву, а оттуда — в Лос-Анджелес . Перелёт на двоих туда-обратно обошёлся примерно в 120 тысяч рублей. Аренда автомобиля на 3 недели — примерно 1 400 долларов и 500 долларов на бензин.

Мечта ребенка 90-х:_2018-04-13 — При этом мы почти не потратились на жильё. Даша работает в отеле крупной международной сети, которая предоставляет сотрудникам 12 бесплатных ночей в год почти во всех своих отелях по всему миру, — комментирует Андрей. — И 12 из 18 ночей мы жили бесплатно. Также несколько раз ночевали в придорожных мотелях, в трейлерном парке и один раз в палатке у озера.

Поездка планировалась задолго до даты вылета. План поездки начали составлять ещё в 2015 году, как и откладывать деньги.

— Мы оба не любим городскую суету, наш выбор — это национальные парки. В 2016 году мы проехали 6 500 километров за 18 дней. Самым ярким впечатлением первой поездки стал подъём ранним утром на вершину Angel’s Landing в национальном парке Zion, где последние несколько сотен метров нужно идти по хребту шириной два-три метра. Также огромный восторг вызвал Космический центр НАСА им. Дж. Ф. Кеннеди на мысе Канаверал. Из городов больше всех понравился Сан-Франциско за свою контрастность и какую-то европейскую душевность, — комментирует Андрей.

Вершина Angel’s Landing в национальном парке Zion

Не кричите «Тагил», и все будет окей

Есть мнение, что русских в Америке не любят, потому что у наших стран напряженные отношения, мы поинтересовались у Андрея, подтвердил ли он этот стереотип в своем туре.

— Это абсолютный бред, — отвечает он. — Конечно, если вы кричите «Таги-и-ил!» на каждом углу или ведёте себя, как свинья, то и отношение к вам сложится соответствующее. В провинциальных магазинчиках американцы, слыша нашу речь, иногда спрашивали — «Ребята, вы из России? Круто, что приехали к нам! У меня кузен однажды был в России в городе Ново… Новосья… Новосйабьирск. Ему очень понравилось! Ладно, ребята, я пойду, наслаждайтесь!». И так повсюду.

Андрей уверен, что обычным американцам нет дела до международных отношений. Им важно, чтобы они чувствовали себя в безопасности, и чтобы индейка не подгорела на День благодарения. Более того, не все знают, что СССР развалился, и кто у нас сейчас президент. Мы спросили Андрея, могла бы навсегда Америка стать для его семьи страной для постоянного проживания.

— Я люблю свою страну, но последние события, в том числе выборы, заставляют меня задумываться. Всё бы ничего, но люди вокруг меняются в худшую сторону, оболваниваются что ли, наполняются беспричинной агрессией, придумывают врагов. Мы хотим, чтобы нас боялись, а не уважали. Зачем?

Мечта ребенка 90-х:1_2018-04-13 Америка не только глянцевая

— В кино Америку показывают глянцевой, вы с женой заглянули только в туристические зоны или посмотрели на жизнь бедных кварталов?

— Прямо в центре крупнейших городов располагаются целые кварталы живущих на улице людей. Рекордсменом является, пожалуй, Лос-Анджелес. Мне рассказывали, что в 1994 году в Сан-Франциско распустили психбольницу. Больных просто выпустили на улицу. В том числе из-за этого в городе очень много маргиналов и фриков. США — это далеко не социальное государство по сравнению, например, с той же Норвегией

На выезде из Лос-Анджелеса вдоль трасс валяется рваная резина, битые стёкла, куски металла и пластика после ДТП, а также бытовой мусор. В Нью-Йорке на Манхэттене выставляют мешки с мусором прямо у дорог, где они могут лежать по несколько дней. А после Нового года ко всему прочему образуются целые горы из ненужных ёлок.

Сколько стоит день в Америке

Андрей говорит, что еда показалась ему дорогой. Если хотите качественно поесть в обычном ресторане, будьте готовы выложить 30 долларов за человека.

— Мы ориентировались на 50 долларов на каждого в день. Сюда входит еда, покупки, развлечения. Иногда тратили сверх нормы, иногда удавалось сэкономить. Я специально сравнил цену на шорты, которые купил в Архангельске , с ценой таких же шорт того же бренда в Сан-Франциско. Цена полностью совпала. Стоимость бензина меняется от штата к штату, но в среднем он на 10 рублей дороже, чем у нас.

Дейтона-Бич — пляж, куда официально разрешён доступ автомобилей. • Обязательным пунктиком было приехать сюда и помесить глину, но из-за мощного прилива проезд был запрещён. • Ставим пол галочки.

Публикация от Pomor On Tour (@andrey_khvostov) 8 Янв 2018 в 3:35 PST До Сан-Франциско и до Онеги

В Америке наши земляки удивлялись не только культурным памятникам и историческим местам. Простые вещи и быт тоже удивляют. В некоторых городах рядом с уличными питьевыми фонтанчиками для людей ставят миску для собак. А по трассе Калифорния — Невада — Аризона — Юта и 1 500 километров по Флориде — нет ни одной ямы на дороге. В США развита дорожная инфраструктура. Даже если по дороге ездит пять машин в час, будет яркая разметка, идеальный асфальт, пластмассовые выпуклости для засыпающих водителей.

— Водить там — сплошное удовольствие. Нет понятия главная и второстепенная дорога, есть знак STOP, который проезжается в порядке живой очереди. Разрешён поворот во двор через сплошную. В маленьких городах не две, а три полосы для движения, — те, кто хочет повернуть налево, не блокируют поток, а просто перестраиваются в среднюю полосу. Разрешён поворот направо на красный. До любого нацпарка или даже самого маленького городка есть качественная дорога, что подстёгивает развитие туризма. Сравнивать не хочется, но летом я решил съездить из Архангельска до Онеги. 150 км за 5 часов и пробитое колесо в первые 10 минут.

Андрей приводит еще одно сравнение: чтобы посмотреть запуск ракеты с космодрома Плесецк , ему пришлось петлять по лесным тропам, чтобы выйти к озеру, откуда хоть как-то за лесом в семь километров от космодрома хоть что-то было видно. На запуск с мыса Канаверал можно купить билет и с безопасного расстояния через залив наблюдать всё от и до.

Если тропа приключений однажды заведёт вас в окрестности Орландо, и перед вами будет стоять выбор, на что потратить единственный день — Парк Универсал Студиос или Дисней Ворлд, — смело выбирайте Космический центр Дж. Ф. Кеннеди. • На порядок больше впечатлений за в разы меньшую сумму. • Познавательных мест с таким техническим оснащением я ещё не видал. • В некоторых местах до мурашек. • Бонусом аллигаторы в канавах у дороги.

Публикация от Pomor On Tour (@andrey_khvostov) 6 Янв 2018 в 5:10 PST — В США очень популярен внутренний туризм. У многих американцев есть дом на колёсах или хотя бы палатка, и массу времени они проводят в кемпингах и в туристических поездках по стране, — говорит он.

Спорт и ожирение и улыбки по-американски

Наших земляков удивило фанатичное отношение некоторых американцев к спорту. В крупных городах многие бегают, катаются на велосипедах, кидают фрисби прямо на поляне перед зданием конгресса в Вашингтоне. А в глубинке при этом много аномально толстых людей, которым даже сложно передвигаться.

Один из небольших городков — Парамп, он находится в пустыне на границе Невады и Калифорнии. Там Андрей и Даша ночевали в трейлерном парке, который держат местные бабушка с дедушкой, в классическом доме на колёсах.

— Ночью я вышел на улицу и услышал вой койотов. Ощутил, что нахожусь в вестерне, что сбылась все-таки та далёкая сокровенная детская мечта. — говорит Андрей. — Американцы очень дружелюбны. Кто-то считает, что их улыбки незнакомцам — лицемерие. Но я сам пытался также улыбаться людям в России, где почти в каждом лице — угрюмый недовольный взгляд. Хватало меня до первого полученного удара локтем в автобусе.

Второй американский трип подошёл к концу. • Получилось более круто, чем ожидал, но всё же менее ярко, чем на другом берегу. • В целом Нью-Йорк понравился, но продираясь в очередной раз через толпы народа, очень хотелось перенестись в богом забытый городок Парамп в пустыне на границе Калифорнии и Невады, где по ночам не дают спать койоты, а по утрам — петухи. • Уже появились идеи для маршрута третьего американского трипа.

Публикация от Pomor On Tour (@andrey_khvostov) 13 Янв 2018 в 10:56 PST А как же Архангельск?

Этот вопрос мы задали Андрею и уточнили — каким наш город кажется после Москвы и американского тура? Он объясняет, что все относительно. Москва — деревня по сравнению с Нью-Йорком, Архангельск — по сравнению с Москвой, условный Вельск — по сравнению с Архангельском. А Лос-Анджелес — это вообще одна огромная деревня.

— Я люблю родной город, здесь у меня родители и друзья. Есть и любимые места — Набережная, например. Есть надежда, что у нас появится больше общественно-ориентированных пространств, что по городу станет приятнее гулять. Но не надо ждать перемен только от властей. Начните с себя. Не бросайте мусор на землю, убирайте за своей собакой, уважайте окружающих вас людей и окружающую вас среду, не смотрите телевизор, и не будет, в принципе, стоять такого вопроса, приятно ли людям возвращаться на родину. Научились же как-то пропускать пешеходов.