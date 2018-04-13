Бесплатно распечатать фотографии для акции «Бессмертный полк» предлагает МФЦ жителям Богородского

Такая услуга начала действовать во всех центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в районе Богородское

МФЦ «Мои документы», расположенный по адресу: Открытое шоссе, д. 8, начал бесплатно распечатывать фотографии для москвичей, которые планируют принять участие в акциях «Бессмертный полк».

Стоит напомнить, что памятная акция уже не первый год проходит 9 Мая не только в центре Москвы , но и в районе Богородское. Шествие идет вдоль бульвара Маршала Рокоссовского, а также в победные праздничные дни состоятся митинги в школах и детских садах.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, надо прийти в центр «Мои документы» со своим снимком и оставить заявку на распечатку. Сотрудники многофункционального центра отсканируют фото и тут же его вернут владельцу. А через несколько дней фотография будет распечатана в формате А4. По телефону заказчику сообщат, когда можно будет забрать портрет.