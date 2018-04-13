Ямал поделится опытом с зарубежными коллегами по вопросам коренных народов в Нью-Йорке

Официальная ямальская делегация по приглашению Федерального агентства по делам национальностей РФ с 16 по 19 апреля примет участие в пленарном заседании и диалоговой площадке сессии Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, ямальцы вновь поделятся опытом с зарубежными коллегами. Будут затронуты темы: «Сохранение и развитие языков коренных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе » и «Коллективные права коренных народов на земли, территорию и ресурсы». Также, планируется участие ямальцев в дополнительном мероприятии российской делегации, в рамках которого будут рассмотрены социально значимые проекты по поддержке устойчивого развития коренных народов, здравоохранение и социальные услуги.

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов — площадка для обсуждения вопросов коренных народов, связанных с экономическим и социальным развитием, культурой, окружающей средой, образованием здравоохранением и защитой прав человека. В мероприятии примут участие порядка пятисот представителей разных стран, представляющих официальные органы власти государств и коренные народы.

Организатором участия официальной делегации в сессии Форума является департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, долгосрочное и системное сотрудничество Ямало-Ненецкого автономного округа по линии Организации Объединённых Наций началось в 2003 году.