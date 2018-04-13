Ещё
Студенты МГТУ привели в порядок могилы на «Аллее славы» городского кладбища
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты МГТУ привели в порядок могилы на «Аллее славы» городского кладбища 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
11 апреля студенты Политехнического колледжа МГТУ вместе с отрядами волонтёров Майкопа стали участниками экологического десанта на ветеранское кладбище, приуроченного к месячнику чистоты Всероссийской акции «Зелёная Россия».
«Вооружившись граблями, тяпками, секаторами, ножовками и перчатками, студенты очистили от мусора, прошлогодней листвы и сухой травы захоронения ветеранов, вымыли памятники и ограды, обрезали не в меру разросшиеся кустарники», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Продолжительное время студенты Политехнического колледжа шефствуют над могилой Героя Советского Союза М. Н. Гурьева. И в этот раз студенты с особой теплотой и старанием покрасили ограду могилы героя и его супруги.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее задержали 11 нелегальных мигрантов Заключенным колонии в Адыгее пытались передать мобильные телефоны Глава Адыгеи встретился начальником Военной академии Генштаба ВС РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски422
Умер юморист Андрей Жмакин32
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец175
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля124
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение