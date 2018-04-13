Студенты МГТУ привели в порядок могилы на «Аллее славы» городского кладбища

11 апреля студенты Политехнического колледжа МГТУ вместе с отрядами волонтёров Майкопа стали участниками экологического десанта на ветеранское кладбище, приуроченного к месячнику чистоты Всероссийской акции «Зелёная Россия».

«Вооружившись граблями, тяпками, секаторами, ножовками и перчатками, студенты очистили от мусора, прошлогодней листвы и сухой травы захоронения ветеранов, вымыли памятники и ограды, обрезали не в меру разросшиеся кустарники», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Продолжительное время студенты Политехнического колледжа шефствуют над могилой Героя Советского Союза М. Н. Гурьева. И в этот раз студенты с особой теплотой и старанием покрасили ограду могилы героя и его супруги.