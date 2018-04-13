Член ТИК в Уфе пожаловался в ФСБ на предложение взятки в 4,5 млн рублей за молчание о нарушениях на выборах

Член уфимской территориальной избирательной комиссии (ТИК) с правом совещательного голоса Станислав Чайченко пожаловался в ФСБ , что глава Демского района Сергей Плотников предлагал ему 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах президента в марте 2018 года. Через три дня после голосования Чайченко записал

видеообращение

Станислав Чайченко написал заявление в ФСБ на угрозы со стороны Сергея Плотникова, требование молчать о фальсификациях и предложение взятки, сообщает

"Дождь"

со ссылкой на копию документа.

В видеообращении, опубликованном на YouTube 21 марта, Чайченко говорит, что выборы президента РФ в 2018 году прошли по сценарию выборов в Госдуму в 2016 году, то есть с массовыми нарушениями избирательного законодательства РФ и по сговору председателей избирательных комиссий с их членами. Активист указывает на массовое приписывание голосов в пользу Владимира Путина , перекладывание стопок с голосами за других кандидатов в стопку за нынешнего главу государства.

На многих избирательных участках председатели комиссий не давали возможности членам УИК с правом совещательного голоса расписаться в итоговом протоколе и написать свое особое мнение.

Кроме того, Чайченко рассказал, что у него и члена ТИК Демского района Рустема Мулюкова были заблокированы телефоны, и они не могли связаться с наблюдателями на других участках. На других УИК, по словам активиста, возникли неизвестно кем зарегистрированные наблюдатели якобы от Грудинина и Ксении Собчак , благодаря чему фальсификации были только усилены. Также на участках переписывали явку избирателей в пользу ее повышения.

В УИК Башкортостана сделали из президента России «самозванца всея Руси»

По словам Чайченко, выборы на избирательных участках Демского района Уфы стали лакмусовой бумажкой выборов в Башкортостане в целом, что сделало из президента России «самозванца всея Руси».

В жалобе в ФСБ Чайченко утверждает, что Плотников предложил ему 4,5 миллиона рублей наличными за то, чтобы тот удалил два обращения в ЦИК, которые он записал в марте, а также записал и опубликовал опровержения собственных слов о нарушениях на выборах. Активист предполагает, что такая сумма взятки назначена потому, что ранее он жаловался в полицию на кражу на вьетнамском рынке 4,5 миллиона рублей и добивался от администрации рынка возврата этой суммы. По его словам, Плотников звонил ему несколько раз.

"Я сразу написал заявление в полицию, как пошли звонки. После этого мне позвонил Плотников и позвал в администрацию, чтобы поговорить со мной. Сказал, что если дальше все это раскручивать, то пострадают члены комиссии и все те, кого заставляли заниматься фальсификациями. На это я ему сказал, что это проблемы ваши, мы собрали материал и будем отсылать в Москву . Он сказал: никуда ничего не отсылай, скажи, что ты хочешь. Хочешь участок под магазин, хочешь помещение, все, что хочешь в районе, я тебе все сделаю", — рассказал член ТИК телеканалу «Дождь».

Плотников назвал Чайченко человеком «с активной гражданской позицией», который контактирует с представителями многих инстанций, а на вопрос о взятке Плотников ответил: «Вы, наверное, не тот орган и не та организация, с которой можно это обсуждать. Для этого есть следственные органы, чтобы обвинять и разбираться».

Начальник УФСБ по Башкортостану Олег Гайденко по телефону заявил Станиславу Чайченко, что «УФСБ этим заниматься не будет». По словам члена ТИК, ранее в сентябре 2016 года после выборов в Госдуму он и другие члены избиркомов также выявили нарушения и зафиксировали их на видео, однако по их жалобам не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно окончательным итогам ЦИК, Владимир Путин получил 76,69% — таким образом, он избран на новый срок. Явка избирателей на выборах президента РФ составила 67,54%.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее

назвала

прошедшие выборы «самыми прозрачными, самыми чистыми в истории» РФ. Между тем движение «Голос» сообщало о многочисленных нарушениях

самыми грязными

выборами на постсоветском пространстве".