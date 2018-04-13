ВЭБ возобновил производство продукции на мебельной фабрике «Мекран»

КРАСНОЯРСК , 13 апр — РИА Новости . Производство продукции на первом переделе мебельной фабрики «Мекран» в Красноярске возобновлено, сообщил журналистам руководитель управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павел Билибин на Красноярском экономическом форуме.

"Мекран" сейчас находится в процессе банкротства как юридическое лицо, но несмотря на это, мы возобновили производство на первом переделе — механическая переработка сырья и производство струганой продукции (мебельной панели). Сейчас ищем партнера, чтобы запустить основное производство", — сказал Билибин.

Он отметил, что задача по запуску производства сложна, так как отрасль просела на 25-30%. В сентябре 2017 года сообщалось, что ВЭБ принял решение по запуску «Мекрана» как структурной единицы «Краслесинвеста»: необработанные пиломатериалы будут поступать на фабрику, далее глубоко перерабатываться и в виде готовой продукции поставляться на рынок России , а в дальнейшем и на экспорт. Капиталовложения в комплекс «Краслесинвеста» в целом, по словам Билибина, составят около полутора миллиардов долларов.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).