Сергей Гаврилов: В отношениях России и США нужно включить сердце

О том, как новая холодная война сказалась на отношениях российских и американских православных общин, действительно ли Церковь способна спасти двусторонний диалог России США и почему гибель Европы в бездуховности, Сергей Гаврилов рассказал в эксклюзивном интервью « Парламентской газете ».

— Сергей Анатольевич, известно, что вы вернулись из Тегерана, где провели переговоры с иранскими коллегами, затронув, в частности, взаимодействие в религиозной сфере. Расскажите, пожалуйста, что было в фокусе внимания в ходе этих контактов?

— Межпарламентское сотрудничество России и Ирана в сфере межрелигиозного диалога направлено на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Современный экстремизм прикрывается собственной трактовкой религиозной идеологии и разрушает связи между христианами и мусульманами. Парламентский диалог также не может обойти вниманием проблемы геноцида христиан на Ближнем Востоке и исламофобии в западных странах. Следует отметить, что худшее положение религиозных меньшинств сейчас наблюдается в Сирийской Арабской Республике в связи с известными событиями. Считаем важнейшей задачей прекращение истребления христианского населения террористами.

Для решения указанных проблем необходимо оказание содействия традиционным конфессиям в выстраивании межрелигиозного диалога, межкультурного взаимодействия. Русская православная церковь находится в тесном взаимодействии с религиозными деятелями Ирана. В качестве примера такого взаимодействия можно назвать деятельность совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие — Ислам», которая проведёт очередное заседание в Тегеране в мае этого года.

Важно отметить, что нас объединяют не только проблемы и современные вызовы. Нас объединяют общие нравственные ценности, сохранение и почитание религиозных памятников и святынь.

В рамках поездки в Иран мы посетили пасхальное богослужение в православном Свято-Николаевском соборе в Тегеране и отметили уважительное отношение к православным верующим со стороны государственной власти Ирана.

— Взаимодействие между законодательными органами в такой чувствительной сфере, как религиозная, несёт в себе и плюсы, и минусы — можно «перепрыгнуть» через какие-то противоречия, но действовать приходится порой крайне осторожно, а поэтому не быстро. Какие ещё специфические для дня сегодняшнего черты вы бы выделили в работе на этом направлении?

— Любой парламентарий понимает, что деятельность, направленная на защиту и поддержку религиозных традиций, должна сочетаться с обеспечением гарантий свободы совести и свободы вероисповедания, не допускать дискриминации по признаку отношения к религии и оскорбления религиозных чувств верующих. Современное общество не должно страдать от вмешательства государства в вопросы веры.

В рамках межпарламентского взаимодействия мы изучаем совместный опыт отношений государства и Церкви. Понимаете, у Церкви особый исторический и духовный статус. Несомненно, Церковь выступает как институт гражданского общества, который оказывает влияние на отношения в обществе, образование, социальную политику, воспитание молодёжи, вопросы сохранения семьи и т.д.

Ключевая идея отношений государство — Церковь заключается не в том, что государство не вмешивается в деятельность Церкви, а в том, что оно поддерживает религиозные инициативы.

— Сегодня отношения между Россией и США многими оцениваются, как наихудшие в новейшей истории. Как вы думаете, отразилось ли это на контактах между православными церквями по обе стороны океана?

— В феврале 2018 года я посетил Свято-Николаевский собор в городе Нью-Йорк , встретился с викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющим Патриаршими приходами Русской православной церкви в США, епископом Наро-Фоминским Иоанном и первоиерархом Русской зарубежной церкви, митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом.

Уверен, что международные разногласия наших стран не повлияли на взаимоотношения Русской православной церкви Московского Патриархата и Русской православной церкви за границей. Эти отношения являются братскими и сердечными.

Православные приходы в США вносят большой вклад в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, ведут активную социальную деятельность, оказывают помощь детям и старикам.

— Если говорить о гражданских обществах у нас и в Штатах, то они, по идее, свободны от политических стереотипов, поэтому действовать должны в интересах простых людей, работать над интенсификацией контактов. Так ли это сейчас? Или есть силы, узурпировавшие эту сферу в своих интересах?

— Конечно, такие силы есть. Однако Россия заинтересована в сотрудничестве с конструктивными и ответственными институтами гражданского общества, сторонниками защиты традиционных ценностей, реальной демократии и прав человека.

— Современное общество, по крайней мере, на Западе, трансформирует свои подходы к религии, действует в этом вопросе порой весьма кардинально. Как вы думаете, насколько серьёзны происходящие в религиозной сфере изменения, и можно ли говорить о постепенной секуляризации мира, «вымывании» из общества религиозной составляющей?

— Действительно, мы наблюдаем кризис веры и нравственности в мире, и подобная трансформация для Запада — это катастрофа. В ряде западных стран до 70 процентов молодого поколения предпочитает вообще ни во что не верить.

Если говорить о России, то в нашей стране сохраняется и развивается существующая инерция нравственных ценностей, заложенных христианством в русского человека. В России храмы полны в службу, в праздники, вообще, отмечается серьёзный дефицит храмового пространства.

Во многих западных государствах ситуация иная: храмы пустеют, в религиозных зданиях появляются увеселительные учреждения, рестораны. Падение посещаемости западных церквей — проявление духовного кризиса этих стран.

Европейский союз , отказавшись от своих христианских корней, создал благодатную почву для взращивания ксенофобии и нетерпимости.

— Чем это может обернуться для человечества?

— Эта тенденция наносит серёзный удар обществу и в конечном итоге приведёт к деградации общественных институтов. На примере западной молодёжи мы можем видеть результат влияния подобного «вымывания» традиционных религиозных ценностей из общественной жизни — молодое поколение стало жертвой не только культуры потребления, но и антирусской пропаганды.

Патриарх Кирилл , недавно выступая перед молодёжью, сказал о том, что в жизни есть лжемаяки, которые привлекают светом, но, вместо того чтобы открыть этим светом безопасный путь, они толкают в пучину. Очень важно различать такие маяки. Это суждение отражает суть происходящего.

— По последним опросам общественного мнения, простые американцы стали хуже относиться к нашей стране. Это, вне всяких сомнений, «заслуга» бесконечной и агрессивной антироссийской пропаганды в американских СМИ. И результат, к сожалению, налицо. Что можно сделать по линии гражданского общества, религиозных и общественных объединений для исправления ситуации?

— Религиозные организации являются одними из ключевых институтов гражданского общества в России и США, которые обеспечивают защиту нравственности и оказывают социальную помощь, влияют на позитивное развитие образования и воспитание толерантности.

Мы заинтересованы в работе ответственных религиозных и общественных организаций в США и России. Можно отметить положительный опыт сотрудничества с Международным христианским союзом (ICU). Полагаем, что совместная деятельность и обмен опытом позволят выработать общие механизмы взаимодействия общества и Церкви в наших странах.

Носители традиционных религиозных ценностей способны укреплять международные отношения за счёт развития сотрудничества между прежде всего христианскими институтами гражданского общества. Полагаем, что наращивание такого взаимодействия окажет положительное влияние на политику, общество и поможет восстановить российско-американские отношения.

Отношения между людьми верующими — на уровне сердца, отношения дипломатов — на уровне разума. Не хотелось бы исключать сердце из дипломатических и политических отношений. Церковь является тем институтом, который ограничивает разрыв между ценностями, и именно Церковь способна преодолеть расширение этой дистанции.