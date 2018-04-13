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ЦБ хочет с 1 января обязать все банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков
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ЦБ хочет с 1 января обязать все банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков 

Прайм 1 час назад
Банк России хочет сделать обязательным для банков расчет показателя долговой нагрузки заемщиков с 1 января 2019 года, следует из проекта указания, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Показатель долговой нагрузки будет учитываться ЦБ для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков как с универсальной, так и с базовой лицензией.
Кроме того, в 2019 году после определения зависимости уровня риска от показателя долговой нагрузки планируется перейти к использованию показателя для установления значений макропруденциальных надбавок по потребкредитам.
В дальнейшем ЦБ планирует сделать расчет показателя долговой нагрузки обязательным также для микрофинансовых организаций (МФО) и использовать этот показатель в их регулировании.
Банк России в прошлом году опубликовал консультативный доклад, согласно которому планировал ограничивать риски сектора потребкредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). В качестве альтернативного показателя расчета долговой нагрузки заемщиков–физлиц ЦБ рассматривал показатель DTI (debt-to-income — отношение совокупной задолженности заемщика к его доходу).
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