В Богородске возрождают храм

Богородске возрождают храмЗа четыре дня до светлого праздника Воскресения Христова в нашем городе произошло особо торжественное событие. В среду 4 апреля митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения купола, трех крестов и звонницы для возрождающейся богородской святыни — храма Успения Пресвятой Богородицы.

Погода в этот день с утра стояла солнечная, ясная. Через открытые ворота на церковную территорию богородчане по свежезащебененной дорожке подходили к установленной для моления площадке. У всех вызывали удивление огромный медный купол размером семь на девять метров, трехметровый золоченый крест. Рядом стояли два креста поменьше и звонница с пятью колоколами. — Красота какая! — восхищенно заметила стоявшая рядом женщина. А народ все прибывал, плотными рядами выстроившись у подножия древнего храма, который в богоборческие годы был разрушен и теперь обретает свое второе рождение. Преосвященнейшего владыку Георгия встречали благочинный Богородского округа иерей Давид Покровский, глава администрации Богородска В. В. Павлычев, представители общественности.

Ученики воскресной школы преподнесли архипастырю хлеб и соль и были счастливы получить его благословение. Архиерейский хор запел тропарь Успению Пресвятой Богородицы, которая и по отшествии своем в горние обители мира не оставила и своими молитвами избавляет от смерти людей по вере в божественного Сына своего Иисуса Христа . — Сегодня, в Великую среду, перед Святой Пасхой великое событие в богоспасаемом граде Богородске, — обратился к собравшимся митрополит Георгий. — Этот город — дом Пресвятой Богородицы. Центральный храм этого города в честь Успения Пресвятой Богородицы совсем недавно еще был в разорении и небрежении и милостью Божией, заботами отца настоятеля, прихожан, благотворителей, усердным участием местной власти возрождается из небытия. И сегодня мы освящаем с вами святой животворящий крест на этот храм, освящаем купол этого храма. И эта святыня обретает свою главу.

— Мы с вами сегодня освятили и малые колокола, и храм обретет свой голос и будет призывать многих людей на молитву и богомыслие. Надеемся, что сегодняшний день особенной благодатию Божией поможет нам и впредь трудиться ради возрождения этого храма, первого по своему значению в Богородске. Этим святым делом мы совершаем наше покаяние за грехи наших предков, тех, кто разрушал этот храм. Мы, их сыновья, внуки, правнуки, просим Господа простить все их прегрешения, вольные и невольные. И через возрождение святых храмом мы будем изгонять бесов из своей жизни и к себе притягивать Ангелов-хранителей, которые помогут пожить нам во всяком благочестии и чистоте. И пускай покров Божий непрестанно простирается над благословенным градом Богородском, мир Божий входит в наши дома, Божие благоволение почивает на наших детях… Слова молитв и песнопений были хорошо слышны благодаря усилителям и микрофонам. Освятив кресты, купол, колокола владыка Георгий окропил святой водой молящихся. У каждого была возможность приложиться к кресту, получить благословение правящего архиерея.

А затем наступил тот исторический момент, который был запечатлен не только фотоаппаратами и видеокамерами, но и сердцами людей. Его прокомментировал помощник благочинного по общим вопросам А. Н. Девнин: — С утра у стен церкви был установлен подъемный кран, привлечь который помог депутат Законодательного соб-рания Нижегородской области Н. М. Хафизов. Спецтехникой для подъема монтажников для работы на высоте помогло Главное управление МЧС по Нижегородской области. Слава Богу, дело сделано, и спасибо всем, кто в нем принял свое участие. Особая благодарность руководителям управления культуры, предоставившим необходимую аппаратуру, ООО «Топлес», которое заранее завезло щебень, и филиала ПАО «Газпромгазораспределение НН» в г. Богородске, предоставившего экскаватор.

Около четырех часов вечера Успенский храм увенчал купол с крестом, который стал виден издалека. Затем были поставлены два креста над трапезной. Многие со слезами радости звонили в колокола. Пятилетняя девочка, которая подходила к звоннице несколько раз, назвала их великанами. И правда, какое же великое дело совершается на наших глазах, и по милости Божией мы можем принимать в нем участие.

Автор: МИХЕЛЬСОН Вера

Источник: «Родная земля»