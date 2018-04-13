Почти одна восьмая нашей жизни отдана телевидению

Средний житель Земли в прошлом году проводил перед телеэкраном около трех часов в день, показал масштабный опрос организации Eurodata TV Worldwide.

Несмотря на растущую популярность онлайн-платформ, таких как Netflix Amazon , традиционное телевидение остается самым популярным способом развлечения, доказало исследование, проведенное в 95 странах. При этом самыми большими любителями ТВ остаются жители США Канады : в среднем они посвящают просмотру телепередач 4 часа 3 минуты ежедневно. Следом за ними идут европейцы с 3 часами 49 минутами; Россия вместе с Бразилией оказались строчкой ниже с небольшим отрывом. Жители азиатских стран традиционно смотрят телевизор меньше, проводя перед экраном 2 часа 25 минут в день. В Китае эта цифра еще меньше — 2 часа 12 минут.

Впрочем, в будущем вполне вероятен закат эры традиционного телевидения. Это связано в первую очередь с развитием онлайн-сервисов. Например, в Швеции , одной из самых продвинутых в этом отношении стран мира, молодые люди уже сейчас смотрят ТВ менее 2 часов в день. При этом практически во всех странах молодежь привлекают только программы, созданные специально для этой возрастной категории, и локальная телепродукция котируется выше, чем масштабные международные шоу.

Поколение миллениалов, по свидетельству авторов исследования, все больше предпочитает проводить время в смартфоне, нежели перед телеэкраном. К сожалению, с точки зрения здорового образа жизни эти две привычки не так различаются, как хотелось бы врачам.

Читайте также:

Сидение перед телевизором — путь к тромбозу