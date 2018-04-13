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В Подмосковье не планируют вводить платные парковки в течение 4-5 лет
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В Подмосковье не планируют вводить платные парковки в течение 4-5 лет 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 апр — РИА Новости. Вводить платные парковки в Подмосковье не планируется в течение ближайших 4-5 лет, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
"Перед тем как вводить платные парковки, мы обязаны обеспечить жителей бесплатным парковочным пространством. В год, по плану, в Подмосковье вводится порядка 65-70 тысяч парковочных мест, а потребность в них — более 250 тысяч по состоянию на 2018 год", — сказал Тресков.
Планы по 2018 году еще не сформированы, добавил Тресков, в 2017 году в Подмосковье введены более 72 тысяч парковочным мест.
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