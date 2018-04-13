В Подмосковье не планируют вводить платные парковки в течение 4-5 лет

"Перед тем как вводить платные парковки, мы обязаны обеспечить жителей бесплатным парковочным пространством. В год, по плану, в Подмосковье вводится порядка 65-70 тысяч парковочных мест, а потребность в них — более 250 тысяч по состоянию на 2018 год", — сказал Тресков.

Планы по 2018 году еще не сформированы, добавил Тресков, в 2017 году в Подмосковье введены более 72 тысяч парковочным мест.