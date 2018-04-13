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Под возможный запрет попадут не все американские лекарства
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Под возможный запрет попадут не все американские лекарства 

Интересант 2 часа назад
Импорт лекарственных препаратов из США, аналоги которых не производятся в России или иных государствах, не будет подвергнут запрету. Об этом говорится в проекте закона, предусматривающего ответные меры РФ в отношении Соединенных Штатов.
Ранее первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников рассказал журналистам, что в законопроекте «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» речь, в частности, идет о запрете ввоза некоторых лекарственных средств.
«Указанный запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах», — отмечается в проекте закона.
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