Общественные советники Новогиреева призвали жителей района выйти на субботник

Проявить свою активную гражданскую позицию и принять участие в наведении чистоты и порядка на улицах района 14 и 21 апреля призвали новогиреевцев общественные советники.

Председатель общественных советников района Новогиреево Вера Синицына рассказала о своем опыте участия в субботниках.

«Я всегда участвую в субботниках, потому что мне небезразлично, как выглядит мой район. Кроме того, мы с жителями нашего дома по улице Алексея Дикого всегда наводим порядок во дворе дома: убираем газоны, сгребаем прошлогоднюю листву, с тем, чтобы чуть позже высадить цветы на клумбах», — отметила Вера Синицина.

В этом году субботники будут проходить в знаковых и популярных местах района: в «Афганском» сквере; в сквере у Большого Перовского пруда; в парке на Зелёном проспекте, 74, в сквере на Полимерной улице, а также и во дворах жилых домов. Начало субботников в 10 часов. Весь необходимый инвентарь можно получить прямо на местах проведения субботников.