В Костромской области три рыбака провалились под лед

Вчера в Костромской области произошло очередное происшествие на весеннем льду. На костромском заливе Горьковского водохранилища под лед провалились три рыбака, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Костромской области.

Утром мужчины отправились на рыбалку, игнорируя все предостережения. На всех реках лед совершенно ненадежен, но это их не остановило.

С утра они спокойно дошли по льду до места рыбалки, а вот на обратном пути провалились в полынью. Это произошло в районе Северного канала в 300 метрах от берега.

К счастью, всех мужчин спасли.

Напомним, что недавно еще четырех рыбаков спасали с дрейфующей льдины у Козловых гор. В общей сложности этой весной спасать пришлось уже 10 человек.