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В Костромской области три рыбака провалились под лед
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В Костромской области три рыбака провалились под лед 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Вчера в Костромской области произошло очередное происшествие на весеннем льду. На костромском заливе Горьковского водохранилища под лед провалились три рыбака, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Костромской области.
Утром мужчины отправились на рыбалку, игнорируя все предостережения. На всех реках лед совершенно ненадежен, но это их не остановило.
С утра они спокойно дошли по льду до места рыбалки, а вот на обратном пути провалились в полынью. Это произошло в районе Северного канала в 300 метрах от берега.
К счастью, всех мужчин спасли.
Напомним, что недавно еще четырех рыбаков спасали с дрейфующей льдины у Козловых гор. В общей сложности этой весной спасать пришлось уже 10 человек.
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