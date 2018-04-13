После прокурорской проверки в Тосненском районе уволили двоих директоров

Двоих директоров уволили за незаконную коммерческую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Тосненская городская прокуратура выяснила, что в нарушение требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», директор одного из МУП Тосненского района одновременно является учредителем нескольких коммерческих организаций, а директор другого МУП занимает должность директора в коммерческой организации.

В результате прокурорских представлений оба коммерсанта остались без работы в МУП.