В Краснодаре проведут ямочный ремонт соседних с ул. Тургенева улиц 

Тургенева улиц.
В столице Кубани устранят повреждения на проезжей части ряда улиц, где возросла нагрузка в связи с проведением капремонта участка ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Гагарина.
«Прежде всего, ямочный ремонт предстоит выполнить на улицах, по которым осуществляется подвоз стройматериалов для работ по ул. им. Тургенева, а также тех, куда перенаправили транспортные потоки после закрытия проезда по участку ул. им. Тургенева для проведения капитального ремонта», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Он также добавил, что в первоочередном порядке ямочный ремонт пройдет на ул. им. Воровского, ул. им. Котовского и ул. им. Гагарина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.