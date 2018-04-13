В Краснодаре проведут ямочный ремонт соседних с ул. Тургенева улиц

Тургенева улиц.

В столице Кубани устранят повреждения на проезжей части ряда улиц, где возросла нагрузка в связи с проведением капремонта участка ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Гагарина.

«Прежде всего, ямочный ремонт предстоит выполнить на улицах, по которым осуществляется подвоз стройматериалов для работ по ул. им. Тургенева, а также тех, куда перенаправили транспортные потоки после закрытия проезда по участку ул. им. Тургенева для проведения капитального ремонта», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов