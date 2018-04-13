В этом году в Ноябрьске снесут 31 аварийный дом

В Ноябрьске демонтируют 31 аварийный дом. Аукцион по выбору подрядчика работ состоится 17 апреля.

По информации пресс-службы городской администрации, на снос «авариек» более 7 миллионов 300 тысяч рублей. Список домов, которые будут ликвидирован на сайте администрации.

Условия контракта предусматривают не только демонтаж объектов, но также хозяйственных построек нежилого назначения и ограждений, размещенных вблизи. Подрядчик будет обязан будет законсервировать электросети, сети тепловодоснабжения и канализации.

Кроме того, подрядчик обязан вывезти весь мусор, образовавшийся после обрушения. Завершить работы предполагается к середине сентября текущего года.