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В этом году в Ноябрьске снесут 31 аварийный дом
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В этом году в Ноябрьске снесут 31 аварийный дом 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В Ноябрьске демонтируют 31 аварийный дом. Аукцион по выбору подрядчика работ состоится 17 апреля.
По информации пресс-службы городской администрации, на снос «авариек» более 7 миллионов 300 тысяч рублей. Список домов, которые будут ликвидирован на сайте администрации.
Условия контракта предусматривают не только демонтаж объектов, но также хозяйственных построек нежилого назначения и ограждений, размещенных вблизи. Подрядчик будет обязан будет законсервировать электросети, сети тепловодоснабжения и канализации.
Кроме того, подрядчик обязан вывезти весь мусор, образовавшийся после обрушения. Завершить работы предполагается к середине сентября текущего года.
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