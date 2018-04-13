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Поговорили о зарплате и Бузовой: Баста запустил свое шоу на YouTube и задал вопросы блогеру Юрию Дудю
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Поговорили о зарплате и Бузовой: Баста запустил свое шоу на YouTube и задал вопросы блогеру Юрию Дудю 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Ростовский рэпер Баста запустил запустил собственное шоу GazLive на YouTube-канале, в котором «самые интересные люди страны» отвечают на вопросы зрителей. Гостем первого выпуска стал известный видеоблогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.
Первый же вопрос, который Баста задал Дудю, был о том, сколько он зарабатывает. Блогер всячески увиливал от прямого ответа, но в итоге признался, что за 2017 год заработал около 17 миллионов рублей.
Затем знаменитости поговорили о том, как создавалось шоу «вДудь».
Гость программы Басты посмотрел в своем телефоне, на что он тратит деньги
— Во время новогодних каникул, 1 или 2 января, я уложил всех домашних спать, и у меня было несколько часов на работу, пока дома тихо. Я слышал, что прямо революция видео происходит, понял, что сейчас у меня есть время погрузиться в это, и стал смотреть всех блогеров, про которых я читал — Ивангая, Сашу Спилберг, Big Russian Boss. Я взял тазик, разумеется, потому что я понял, что подташнивает. Вот так и решил свое шоу сделать, — рассказал Дудь.
Создатель «вДудь» рассказал Басте, что пригласил бы на свою программу Ольгу Бузову и взял бы интервью у теннисистки Марии Шараповой.
Юрий Дудь рассказал Басте об интервью его мечты с Шараповой
— Когда эта спортсменка была в топе, она регулярного выходила в финал Большого шлема и проигрывала одной-единственной сопернице — Серене Уильямс. И мне интересно было, как она выходит из поражения, кому она звонит, сколько конфет съедает, какое кино смотрит. И я хотел, чтобы она не просто пришла, а побыть с ней, сидеть в уголочке и не мешать, — поделился своими мыслями Дудь.
Как рассказал сам Баста, у него большие планы на свое шоу. В следующей передаче зрители смогут задать вопросы Филиппу Киркорову, а после этого рэпер обещал пригласить в свою студию Ольгу Бузову.
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