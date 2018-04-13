Поговорили о зарплате и Бузовой: Баста запустил свое шоу на YouTube и задал вопросы блогеру Юрию Дудю

Юрий Дудь. Ростовский рэпер Баста запустил запустил собственное шоу GazLive на YouTube-канале, в котором «самые интересные люди страны» отвечают на вопросы зрителей. Гостем первого выпуска стал известный видеоблогер и главный редактор Sports.ru

Первый же вопрос, который Баста задал Дудю, был о том, сколько он зарабатывает. Блогер всячески увиливал от прямого ответа, но в итоге признался, что за 2017 год заработал около 17 миллионов рублей.

Затем знаменитости поговорили о том, как создавалось шоу «вДудь».

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— Во время новогодних каникул, 1 или 2 января, я уложил всех домашних спать, и у меня было несколько часов на работу, пока дома тихо. Я слышал, что прямо революция видео происходит, понял, что сейчас у меня есть время погрузиться в это, и стал смотреть всех блогеров, про которых я читал — Ивангая, Сашу Спилберг , Big Russian Boss. Я взял тазик, разумеется, потому что я понял, что подташнивает. Вот так и решил свое шоу сделать, — рассказал Дудь.

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— Когда эта спортсменка была в топе, она регулярного выходила в финал Большого шлема и проигрывала одной-единственной сопернице — Серене Уильямс . И мне интересно было, как она выходит из поражения, кому она звонит, сколько конфет съедает, какое кино смотрит. И я хотел, чтобы она не просто пришла, а побыть с ней, сидеть в уголочке и не мешать, — поделился своими мыслями Дудь.