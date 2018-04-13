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Эксперт: властям стоит расширить круг регионов, которым помогают привлекать инвесторов
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Эксперт: властям стоит расширить круг регионов, которым помогают привлекать инвесторов 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Экспертного совета Российского союза промышленников и предпринимателей Моисей Фурщик в ходе Красноярского экономического форума предложил расширить федеральную поддержку регионов в привлечении инвестиций, в том числе, сформировав «второй эшелон» субъектов РФ, продвигаемых на международном рынке.
"К сожалению, сейчас получается так, что разные институты и разные меры поддержки (фонды развития, программы территорий опережающего развития — прим. ТАСС) в основном концентрируются на нескольких передовых регионах.
Но реально российский промышленный потенциал шире, и большего эффекта можно достичь, если провести диверсификацию такой поддержки, ее систематизацию и постараться ее расширить на более широкий круг регионов", — сказал Фурщик, выступая на круглом столе «Региональная промышленная политика: новые вызовы и перспективы».
Эксперт предложил федеральным властям провести конкурс, по итогам которого будет сформирован «второй эшелон» регионов, которые могут быть продвинуты, в том числе, на международном рынке.
"Сейчас есть пять-семь регионов, которые хорошо известны. Нужно попробовать сформировать еще один сопоставимый по численности пул. При этом регионы «второго эшелона» должны иметь достаточно приличный потенциал, и у них должно быть желание этим заниматься", — отметил эксперт.
Федеральная поддержка, по его оценке, может проявляться, в том числе, во включении представителей отобранных регионов в различные делегации, софинансировании их маркетинговых мероприятий.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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