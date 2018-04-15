«Так и не пришёл в сознание»: скончался известный екатеринбургский журналист Максим Бородин 

В Екатеринбурге скончался журналист портала «Новый день» Максим Бородин, который в пятницу упал с балкона пятого этажа. Об этом сообщают его коллеги.
«Сегодня утром, в 9:30, в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА «Новый День», наш коллега и друг Максим Бородин, — пишет издание, в котором работал Максим. — Он так и не пришёл в сознание. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы, полученные при падении с 5-го этажа, оказались слишком серьёзными».
О дате и месте похорон будет известно позже.
Что именно произошло в день трагедии — пока неизвестно. По словам его коллег, никаких причин сводить счёты с жизнью у него не было. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отмечали, что криминала в этом инциденте, скорее всего, нет. Никакой предсмертной записки в квартире не нашли.
Максим Бородин известен своими журналистскими расследованиями на тему политики и криминала. Например, он выяснил, что время публикации фильма Навального о Насте Рыбке совпало с попытками иностранных офшоров взыскать с Олега Дерипаски 200 млн долларов (и объяснил, почему это важно). В другом материале Максим объяснял, кто и зачем воюет против фильма Алексея Учителя «Матильда», ещё в одном — писал о том, почему отстранили от исполнения обязанностей руководителя СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.