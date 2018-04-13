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Известный екатеринбургский журналист выпал с балкона пятого этажа
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Известный екатеринбургский журналист выпал с балкона пятого этажа 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Журналист екатеринбургского портала «Новый день» Максим Бородин упал с балкона пятого этажа. Что именно произошло — пока неизвестно. По словам его коллег, никаких причин сводить счеты с жизнью у него не было.
— Максим сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое. Врачи делают все, что могут, — сказала E1.RU главный редактор «Нового дня» Полина Румянцева. — Причину и обстоятельства мы пока не знаем, этим занимаются полиция и следователи.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что криминала в этом инциденте, скорее всего, нет. Никакой предсмертной записки в квартире тоже не обнаружили.
— Маловероятно, что эта история имеет криминальный характер, — сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и участковый, обслуживающий данный микрорайон. Дверь квартиры журналиста была закрыта изнутри на щеколду — это обстоятельство говорит о том, что из нее никто не выходил и посторонних в квартире, скорее всего, не было. Ключи от жилища лежали на месте. Записки, которая прояснила бы ситуацию, не обнаружено. Полицейским пришлось проникать в квартиру при помощи специалистов «Совы» в присутствии соседей и представителей редакции.
Максим Бородин известен своими журналистскими расследованиями на тему политики и криминала. Например, он выяснил, что время публикации фильма Навального о Насте Рыбке совпало с попытками иностранных офшоров взыскать с Олега Дерипаски 200 млн долларов (и объяснил, почему это важно). В другом материале Максим объяснял, кто и зачем воюет против фильма Алексея Учителя «Матильда», еще в одном — писал о том, почему отстранили от исполнения обязанностей руководителя СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина.
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