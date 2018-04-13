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Депутат прокомментировал закон о контрсанкциях: нам навязывают правила игры по пиратским законам
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Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Депутат прокомментировал закон о контрсанкциях: нам навязывают правила игры по пиратским законам 

Говорит Москва 1 час назад
«Ответ симметричный. По степени весомости угроз он примерно идентичен. Вся политика США — это пиратство, бомбардировки Сирии без согласия ООН — это что, пиратство. Если нам навязывают правила игры по пиратским законам, которые создавали США, а мы должны играть по правилам цивилизованного мира?».
Михаил Емельянов добавил, что ограничение деятельности американских компаний в России не означает глобального экономического противостояния и полного ухода с российского рынка.
«Это такой же сигнал, как посылается нам, когда Трамп говорит, что он будет атаковать Сирию, это же не значит, что это всё превратится в ядерную войну. Так и наши угрозы не означают, что мы окажемся в глобальной экономической конфронтации с США. Каждая сторона выкладывает свои стороны на стол. Потом они взвесят все, и, я надеюсь, придут к какому-то общему знаменателю».
Также зампред комитета по законодательству уточнил пункт, касающийся того, что Россия сможет без разрешения правообладателя производить товары, интеллектуальные права на которые имеют граждане или компании из США. «На мой взгляд, речь идёт о том, что мы отказываемся защищать права интеллектуальной собственности на те товары, которые принадлежат гражданам США и их юридическим лицам». Напомним, сегодня спикер Госдумы и главы парламентских фракций внесли законопроект об ответных мерах на антироссийскую политику США.
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