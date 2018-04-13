Депутат прокомментировал закон о контрсанкциях: нам навязывают правила игры по пиратским законам

«Ответ симметричный. По степени весомости угроз он примерно идентичен. Вся политика США — это пиратство, бомбардировки Сирии без согласия ООН — это что, пиратство. Если нам навязывают правила игры по пиратским законам, которые создавали США, а мы должны играть по правилам цивилизованного мира?».

Михаил Емельянов добавил, что ограничение деятельности американских компаний в России не означает глобального экономического противостояния и полного ухода с российского рынка.

«Это такой же сигнал, как посылается нам, когда Трамп говорит, что он будет атаковать Сирию, это же не значит, что это всё превратится в ядерную войну. Так и наши угрозы не означают, что мы окажемся в глобальной экономической конфронтации с США. Каждая сторона выкладывает свои стороны на стол. Потом они взвесят все, и, я надеюсь, придут к какому-то общему знаменателю».