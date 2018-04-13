В России могут запретить принимать американцев на работу

Депутаты Госдумы , в качестве ответа на антироссийские санкции США , предложили запретить работодателям в России принимать американских граждан. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.

"Запретить или ограничить в России привлечение к трудовой деятельности в России граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, поддержавших антироссийские санкции", — сказано в документе.

Как стало известно, запрет может коснуться и высококвалифицированных специалистов.

Депутаты пояснили, что такие меры необходимы для защиты прав и свободы россиян, а также интересов и безопасности России.

Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.