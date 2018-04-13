С чем связан рост в Самарской области числа многодетных семей

Число многодетных семей в регионе растет. Всего их 4,5 тысячи — это на 15% больше, чем в 2016 году. Такие данные озвучили на заседании итоговой коллегии в областном министерстве социально-демографической и семейной политики. Среди задач на этот год — принять меры по увеличению рождаемости. В этом году на свет появилось больше 34 тысяч малышей. Такая статистика была в регионе 10 лет назад. Актуальной остается проблема обеспечения жильем. В этом году новоселье справили 1902 молодые семьи. В очереди осталось 10 тысяч. 60% приходится на Тольятти . В полном объеме реализована работа по обеспечению жильем ветеранов. Также выросло количество выплат, сейчас их 128, и в 3 раза увеличилось число обращений граждан за консультациями. Специалисты отметили, что население чаще стало подавать заявления на предоставление услуг в электронном виде. В планах к концу года с 44% увеличить количество до 70%.

Марина Антимонова. ”Мы обеспечили максимальное исполнение бюджета, более 99%, это, на наш взгляд, хороший показатель. И нужно сказать, что средства эти вложены по назначению, глобальный размер этой суммы приходится на меры социальной поддержки населения. Это основные наши расходы”, — отметила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области

В прошлом году удалось исполнить государственные программы. В частности, «Доступная среда», по организации детского отдыха и оздоровлению. Регион стал первым в стране по поддержке и выделению средств оздоровительным лагерям, находящимся в частной собственности. Сейчас министерство разрабатывает государственную программу, где внимание уделяют материально-технической базе, и лагерям, способным предоставлять услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.