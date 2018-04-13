Ещё
С чем связан рост в Самарской области числа многодетных семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С чем связан рост в Самарской области числа многодетных семей 

ТРК Губерния 2 часа назад
Число многодетных семей в регионе растет. Всего их 4,5 тысячи — это на 15% больше, чем в 2016 году. Такие данные озвучили на заседании итоговой коллегии в областном министерстве социально-демографической и семейной политики. Среди задач на этот год — принять меры по увеличению рождаемости. В этом году на свет появилось больше 34 тысяч малышей. Такая статистика была в регионе 10 лет назад. Актуальной остается проблема обеспечения жильем. В этом году новоселье справили 1902 молодые семьи. В очереди осталось 10 тысяч. 60% приходится на Тольятти. В полном объеме реализована работа по обеспечению жильем ветеранов. Также выросло количество выплат, сейчас их 128, и в 3 раза увеличилось число обращений граждан за консультациями. Специалисты отметили, что население чаще стало подавать заявления на предоставление услуг в электронном виде. В планах к концу года с 44% увеличить количество до 70%.
”Мы обеспечили максимальное исполнение бюджета, более 99%, это, на наш взгляд, хороший показатель. И нужно сказать, что средства эти вложены по назначению, глобальный размер этой суммы приходится на меры социальной поддержки населения. Это основные наши расходы”, — отметила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.
В прошлом году удалось исполнить государственные программы. В частности, «Доступная среда», по организации детского отдыха и оздоровлению. Регион стал первым в стране по поддержке и выделению средств оздоровительным лагерям, находящимся в частной собственности. Сейчас министерство разрабатывает государственную программу, где внимание уделяют материально-технической базе, и лагерям, способным предоставлять услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре будут демонтировать незаконные гаражи Елена Лапушкина обсудит с жителями Рубежного вопрос строительства крематория "Самара Космическая" удивила гостей грандиозным праздником
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски462
Умер юморист Андрей Жмакин33
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец177
Россия может лишить США РД-180102
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение