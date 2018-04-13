Минстрой планирует появление в России не менее трех городов-"гениев" к 2023 году

"Мы планируем получить в ближайшие пять лет как минимум три-пять городов-"гениев", — сказал он журналистам, добавив, что появление таких городов возможно в рамках реализации практик программы «Умный город». В мае 2018 года Минстрой планирует запустить «банк решений» для выполнения этой программы, уточнил он. Понятие «интеллекта городов» будет зависеть от степени применения IT-технологий в управлении городской средой и ЖКХ, заложенных в «банке» решений, рассказал замминистра.

"Мы планируем ввести своего рода IQ для городов, как IQ для человека — определенное количество баллов, чтобы наши города были выше за счет внедрения самых современных технологий, удобных для жителей", — сказал Чибис.

Как сообщалось ранее, Минстрой России предлагает привязать объем субсидирования регионов по благоустройству к использованию цифровых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.

Проект Минстроя «Умный город» вошел в госпрограмму «Цифровая экономика», в рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся ИТ-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.