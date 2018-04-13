Ещё
В Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

В Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что законопроект о мерах России в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", — сказал Мельников.
Он также добавил, что в проекте против санкций США идет речь о запрете участия в приватизации имущества в России со стороны представителей США.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что указанный законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.
По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, правительство в рамках законопроекта о новых санкциях определит списки граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию России.
Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.
Газета.Ru: последние новости
Шведскую академию уличили в раскрытии имен лауреатов "Нобеля" по литературе Дворкович прокомментировал твиты Трампа Володин: пора ответить на это хамское поведение со стороны США
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля114
Умер юморист Андрей Жмакин26
Рыбке настал конец158
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»517
Москва решила ответить на санкции США346
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
03:04
Посол ЕС вернулся в Москву
Политика
02:46
МИД предложил альтернативу Telegram
Политика
01:02
Пескова спросили о будущем Лаврова
Политика
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение