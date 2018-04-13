В Госдуме предложили ограничить поставки табака и алкоголя из США

Напомним, что проект об ответе на недружественную политику США и других стран внесли в Госдуму лидеры всех фракции и спикер Вячеслав Володин

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников уточнил, что ограничения коснутся товаров высокотехнологической отрасли, американского программного обеспечения, алкоголя, табака и лекарств.

Кроме того, по словам депутата-коммуниста, законопроект касается сотрудничества в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли.

Законопроектом при этом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров и услуг американского происхождения.

Речь также идет о запрете на участие в процедуре приватизации государственного или муниципального имущества.

Ранее о внесении законопроекта сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который уверен, что «пора ответить на хамское поведение со стороны Соединенных Штатов». Меры именно зеркальные, подчеркивал он.

Отметим, что ввоза товаров для личного пользования поправки не коснутся, сообщили депутаты. Запрет вводится именно на товарные поставки, конкретное решение по товарным группам будет принимать кабмин.