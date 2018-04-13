Алкоголь и лекарства из США могут попасть под запрет в России из-за ответных санкций

Ограничение на ввоз лекарственных средств, алкоголя, табака и сельхозпродукции из стран, поддержавших антироссийские санкции, содержится в законопроекте об ответных мерах воздействия.

Законопроект об ответных санкциях России в отношении США содержит запрет на ввоз американской алкогольной и табачной продукции, а также лекарств. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

«В этом законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США. Речь идёт об алкогольной и табачной продукции, о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», — заявил депутат.

Он добавил, что ответные санкции также предусматривают прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под американской юрисдикцией, в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.

По словам Мельникова, ответные меры распространятся и на государства, поддержавшие антироссийские санкции.