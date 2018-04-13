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Алкоголь и лекарства из США могут попасть под запрет в России из-за ответных санкций
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Алкоголь и лекарства из США могут попасть под запрет в России из-за ответных санкций 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ограничение на ввоз лекарственных средств, алкоголя, табака и сельхозпродукции из стран, поддержавших антироссийские санкции, содержится в законопроекте об ответных мерах воздействия.
Законопроект об ответных санкциях России в отношении США содержит запрет на ввоз американской алкогольной и табачной продукции, а также лекарств. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.
«В этом законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США. Речь идёт об алкогольной и табачной продукции, о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», — заявил депутат.
Он добавил, что ответные санкции также предусматривают прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под американской юрисдикцией, в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях.
По словам Мельникова, ответные меры распространятся и на государства, поддержавшие антироссийские санкции.
В свою очередь, вице-спикер Сергей Неверов уточнил, что законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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