Полицейские вместе с представителями общественности, сотрудниками прокуратуры и МЧС вызволили в Орле собаку из запертой квартиры

К судьбе спаниеля Джема, чей хозяин находится в реанимации, не остались равнодушны ни граждане, ни сотрудники правоохранительных органов

Первыми тревогу забили жители дома, один из жильцов которого несколько дней назад был госпитализирован. При пожилом гражданине не обнаружили ключей от квартиры, в которой остался спаниель по кличке Джем. Он оказался запертым без еды и воды. Собака жалобно выла и скулила несколько дней, чем привлекла внимание соседей. Те не остались равнодушными и обратились к участковому уполномоченному полиции капитану полиции Владимиру Сапрыкину

Сотрудники ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу откликнулись на обращения неравнодушных граждан. В течение нескольких часов представители правоохранительных ведомств выработали оптимальное решение проблемы и, вызвав службу вскрытия замков, в присутствии сотрудников прокуратуры МЧС и неравнодушных граждан открыли дверь и вывели собаку.

Как рассказал старший по подъезду Григорий Марьенков, выразивший готовность присмотреть за спаниелем до появления хозяина, с участковым уполномоченным полиции Владимиром Сапрыкиным он знаком несколько лет. Между гражданами и полицейскими сложились по-настоящему доброжелательные отношения. Поэтому жильцы и обратились за помощью к своему участковому уполномоченному полиции, которого многие зовут уважительно «Олегович».

Пса осмотрел ветеринар, он также дал рекомендации по уходу за животным. А участковый уполномоченный полиции теперь будет навещать четвероногого друга.