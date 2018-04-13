Малоимущим россиянам могут упростить оформление субсидии на оплату услуг ЖКХ

Малоимущим россиянам, которым положена субсидия на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, могут упростить её оформление, сообщает газета «Известия»

Из документа следует, что информацию о задолженностях и неисполнении решения суда об их взыскании уполномоченный орган сможет получить из базы судебных приставов, а не руководствоваться справкой из управляющей компании и товарищества собственников жилья.

Пожилые люди, получающие субсидию, оплачивают счета в установленный срок, говорится в пояснительной записке. Но субсидия даётся лишь на полгода, после чего оформление бумаг приходится повторять, и часть граждан лишаются материальной помощи из-за управляющих организаций, которые могут предоставить неточные данные или приписывают старые долги с истёкшим сроком исковой давности.

В соответствии с поправкой ко второму чтению, чиновники будут самостоятельно запрашивать информацию для принятия решения о предоставлении субсидий, расчёта их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для этого соцзащита получит возможность обращаться за сведениями в органы государственной власти различного уровня, внебюджетные фонды, налоговые и таможенные органы, центры занятости населения.