Ещё
Малоимущим россиянам могут упростить оформление субсидии на оплату услуг ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малоимущим россиянам могут упростить оформление субсидии на оплату услуг ЖКХ 

RT на русском 2 часа назад
Малоимущим россиянам, которым положена субсидия на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, могут упростить её оформление, сообщает газета «Известия».
Соответствующий законопроект в декабре 2017 года внесла группа депутатов, в том числе Андрей Исаев и Александр Сидякин (оба — «Единая Россия») и Олег Шеин («Справедливая Россия»).
Из документа следует, что информацию о задолженностях и неисполнении решения суда об их взыскании уполномоченный орган сможет получить из базы судебных приставов, а не руководствоваться справкой из управляющей компании и товарищества собственников жилья.
Пожилые люди, получающие субсидию, оплачивают счета в установленный срок, говорится в пояснительной записке. Но субсидия даётся лишь на полгода, после чего оформление бумаг приходится повторять, и часть граждан лишаются материальной помощи из-за управляющих организаций, которые могут предоставить неточные данные или приписывают старые долги с истёкшим сроком исковой давности.
В соответствии с поправкой ко второму чтению, чиновники будут самостоятельно запрашивать информацию для принятия решения о предоставлении субсидий, расчёта их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Для этого соцзащита получит возможность обращаться за сведениями в органы государственной власти различного уровня, внебюджетные фонды, налоговые и таможенные органы, центры занятости населения.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ПФР рассказал о числе выданных сертификатов на маткапитал.
RT на русском: последние новости
В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в канализационном колодце Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаева В Тегеране заявили, что Россия и Иран подтвердили общую позицию по ядерной сделке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски462
Умер юморист Андрей Жмакин33
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец177
Россия может лишить США РД-180102
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение