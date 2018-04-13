Правительство Архангельска разрабатывает программу развития моногорода Североонежска

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Правительство Архангельской области разрабатывает заявку на программу комплексного развития моногорода Североонежск. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Архангельской области, инфраструктура поселка будет обновлена при поддержке Фонда развития моногородов.

"Программа развития Североонежска направлена на реализацию двух ключевых задач — диверсификацию экономики и формирование комфортной городской среды. Первый блок предусматривает реализацию двух инвестиционных проектов. Один из них — это проект по глубокой переработке древесины компании «Форест». Другой — производство топливных гранул, инициатором которого является ООО «Марлин» — говорится в сообщении.

Увеличение объемов глубокой переработки древесины и организация производства биотоплива на базе ООО «Форест» является якорным проектом программы. Реализация данного проекта предполагает привлечение свыше 300 млн рублей инвестиций и создание 127 рабочих мест.

Также программа предусматривает формирование комфортной городской среды в рамках которой в 2018 году будет создана лыжная траса, футбольные поля и установлены уличные тренажеры. В 2019 году должна появится специальная территория детства «В гостях у сказки», в 2020 году планируется создать зону для отдыха и проведения мероприятий, а также обустроить аллею.

Поддержка фонда развития моногородов предусматривает софинансирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, а также возможность привлечения льготных кредитов под 5% годовых.