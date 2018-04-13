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В Волгограде завершают возведение троллейбусного кольца на Возрождении
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В Волгограде завершают возведение троллейбусного кольца на Возрождении 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты заканчивают строительство разворотного троллейбусного кольца на площади Возрождения и трамвайного съезда рядом с остановкой «Европа Сити Молл» в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, сейчас они занимаются обкаткой нового участка контактной сети для разворота троллейбусов. В конце следующей недели специалисты сдадут в эксплуатацию и съезд для трамваев возле торгового центра.
За счет кольца на площади Возрождения троллейбусы, двигающиеся с северной части города, получат возможность разворачиваться. Ранее они могли это делать только в случае необходимости на резервном кольце на площади Титова. При строительстве нового объекта специалисты «МЭТ» смонтировали 600 метров контактной сети, заменили поперечные несущие тросы и изоляцию, установили новые спецчасти. Сейчас на нем стартовал этап пуско-наладочных работ, в рамках которого идет обкатка нового разворотного кольца. «Во время прохождения троллейбуса по возведенному участку специалисты оценивают его качество», — пояснили в мэрии.
Скоро завершится строительство трамвайного съезда рядом с ТРК. Съезд позволит трамваям с двухсторонним расположением дверей курсировать в челночном режиме без разворота на специальном маршруте Т-1 «Ельшанка — ТРК „Европа Сити Молл“.
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