Российская почта меняет сроки доставки корреспонденции

Минкомсвязь России готовится ввести новые нормативы пересылки корреспонденции, которыми увеличиваются сроки прохождения писем между Москвой и некоторыми регионами.

По словам разработчиков проекта, прежние нормативы частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольные сроки пересылки, которые были утверждены в 2006 году, требуют пересмотра с учетом актуальных условий оказания услуг почтовой связи , особенностей организации почтовой логистики и транспортного сообщения по отдельным направлениям.

При этом сроки прохождения письменной корреспонденции по ряду направлений не уменьшаются, а увеличиваются. Так, сейчас письма из Москвы в Санкт-Петербург должны приходить не более чем за 4 дня. В будущем же этот срок предполагается увеличить до 6 дней (при этом в обратном направлении они по-прежнему будут доходить за 4 дня). Отправления в Пензу Петрозаводск будут доставляться не за 4 дня, как сейчас, а за 5 и 6 дней соответственно. Письма из Москвы в Йошкар-Олу будут идти по 7 дней (сейчас — 6). Более чем в 2 раза увеличиваются сроки пересылки корреспонденции в Магадан — до 9 дней вместо прежних 4. Прежними остаются сроки доставки писем в Нижний Новгород (4 дня), Екатеринбург (5 дней) и остальные столицы регионов.

Больше станут и сроки доставки писем в Москву из некоторых городов. Так, послания из Иркутска Казани , Кирова, Пензы, Петрозаводска, Саранска Уфы будут идти на день дольше — не по 4, а по 5 дней. На доставку писем из Великого Новгорода и Пскова стало отводиться не по 6, а по 7 дней.

Кстати, сроки доставки далеко не всегда соответствуют расстояниям пересылки. Так, письма из Москвы в Южно-Сахалинск , находящийся в 6400 км от столицы, по-прежнему будут доставляться за 4 дня. Тогда как пересылка в столицу Калмыкии Элисту на расстояние 1250 км может длиться целую неделю.

Контрольные сроки пересылки корреспонденции внутри городов федерального значения и областных центров предполагается оставить прежними — на это отводится 2 дня.