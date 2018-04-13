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Во Владикавказе проверяют сообщения об училище, где якобы стравливают детей
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Во Владикавказе проверяют сообщения об училище, где якобы стравливают детей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 13 апр — РИА Новости. Следователи в Северной Осетии проверяют информацию СМИ о том, что в спецучилище закрытого типа во Владикавказе происходят серьезные драки между воспитанниками, а сотрудники стравливают детей между собой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По данным следствия, в начале апреля в местной газете «Свободный взгляд» выявлена публикация под названием «Осетинское спецучилище „для опасных детей“ снова в центре скандала». Как отмечает газета, в училище не следят за тем, что в учреждение проносят алкоголь, наркотики, стравливают детей между собой ради забавы. Кроме этого, по данным издания, в училище скрыли жестокую драку, а чтобы привлечь к ситуации внимание, двое воспитанников совершили побег. Также в публикации отмечается, что сотрудники выясняют между собой отношения через детей, это привело к тому, что один из ребят публично пытался свести счеты с жизнью.
"Организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиями или бездействию всех должностных лиц, ответственных за организацию воспитательного процесса и безопасность детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2014 году было установлено, что пятеро воспитанников на протяжении длительного времени систематически совершали сексуальное насилие в отношении трех своих товарищей, среди которых был 12-летний ребенок. Как отмечается, в настоящее время все осуждены и приговорены к различным срокам наказания. Вместе с тем были возбуждены уголовные дела в отношении двух заместителей директора по воспитательной работе и режиму. На основании собранных следователями доказательств, суд признал обоих виновными в халатности и назначил наказание в виде штрафа, добавили в СК.
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