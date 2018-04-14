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Власти и общественники Северной Осетии не выявили нарушений прав детей в спецучилище
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Власти и общественники Северной Осетии не выявили нарушений прав детей в спецучилище 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при главе Северной Осетии Артур Кокаев не подтвердил информацию о нарушениях прав воспитанников в спецучилище во Владикавказе. В беседе с ТАСС он отметил, что соответствующие материалы в интернете могут являться «местью недобросовестных преподавателей к начальству училища».
Как сообщалось, во Владикавказе проводится доследственная проверка по размещенной в интернете информации о якобы нарушении прав несовершеннолетних в спецучилище закрытого типа. В начале апреля газета «Свободный взгляд» опубликовала статью «Осетинское спецучилище „для опасных детей“ снова в центре скандала». По данным издания, воспитатели не следят за порядком в спецучилище, туда приносят алкоголь и наркотики, дети издеваются над сверстниками.
"Владикавказское спецучилище для детей с девиантным поведением я посещаю несколько раз в месяц. Буквально на прошлой неделе общался там с ребятами без руководства, в доверительной обстановке. Одно могу сказать — никаких нарушений прав детей там не может быть. Информацию об издевательствах над ними, употреблении наркотических веществ распространили ранее уволенные и недовольные зарплатами преподаватели в учреждении", — сказал Кокаев.
По его словам, спецучилищу уделялось пристальное внимание после того, как в 2014 году пятерых его воспитанников осудили и приговорили к различным срокам наказания. Тогда удалось выяснить, что подсудимые систематически совершали сексуальное насилие в отношении трех своих товарищей. Тогда же возбудили уголовные дела в отношении двух заместителей директора по воспитательной работе и режиму.
Со сменой руководства в 2015 году с воспитанниками училища регулярно работают психологи, его посещают различные спецкомиссии. Кроме того, подростки часто проходят проверку на наличие наркотических веществ в организме и их, вопреки информации, распространяемой в СМИ, не зафиксировали.
Манипуляции с помощью детей
Не подтвердилась и информация о якобы имевшей место попытке суицида одного из воспитанников, о чем также говорили преподаватели училища. Артур Кокаев виделся с этим мальчиком вместе с представителем прокуратуры после соответствующего сообщения преподавательницы.
"На следующий день я общался с мальчиком, видел его руки — никаких вскрытых вен не было. Я считаю, что это манипуляция со стороны преподавателей, грубо говоря, они с помощью детей хотят отомстить директору за то, что получают зарплату намного ниже него", — рассказал уполномоченный по правам ребенка.
Он отметил профессиональную непригодность этих воспитателей, которые «ставят личные интересы выше детских».
"Их интересует больше всего вопрос своих зарплат, если б они за детей беспокоились, то, скажем, обратились бы сразу в соответствующие органы — в прокуратуру, к нам, чтобы нарушения зафиксировать. А еще они б решали вопрос зарплаты законным путем, а не таким аморальным способом", — сказал Кокаев.
Он пояснил, что в учреждении, на восемь воспитанников приходится более 60 сотрудников, и везде установлены видеокамеры. «В таких условиях невозможно не зафиксировать нарушения, если таковые будут на самом деле», — заключил он.
Позиция ОНФ  Вместе с уполномоченным по правам ребенка учреждение посещал и руководитель североосетинского исполкома ОНФ Клим Галиев для ознакомления с ситуацией. Он также объяснил распространившиеся в интернете публикации конфликтом между руководством и сотрудниками спецучилища.
"Материал в СМИ написан со слов преподавателей, уволенных директором училища в рамках оптимизации. Двое из них восстановились в должности через суд, в ответ руководитель учреждения подал апелляцию, чтобы отстоять обоснованность своего увольнения. И во все эти разбирательства вовлекли детей. Там нужен жесткий руководитель, который заставит всех заниматься своими обязанностями, и учителя не будут считать чужие деньги, а учить детей", — сказал Галиев ТАСС.
Накануне региональный исполком ОНФ направил в Минобразования РФ письма с рекомендациями по смене руководства спецучреждения. В целом же нарушений общественники там не выявили. Для воспитанников создали достойные условия для учебы и трудовой деятельности, а, по мнению профессиональных психологов, ежедневно работающих с воспитанниками, эмоциональный фон в учреждении соответствует норме.
"В любом коллективе подростков бывают разного рода конфликты, а тем более в таком учреждении как это спецучилище они неизбежны. Мы продолжаем разбираться в ситуации и уже пришли к выводу: учреждение нуждается в таком педагоге как Антон Макаренко (согласно позиции ЮНЕСКО, советский педагог Макаренко отнесен к четырем педагогам, определившим способ педагогического мышления в XX веке — прим. ТАСС). Наладятся отношения в коллективе, и конфликта интересов там больше не будет", — заметил Клим Галиев.
Проверить достоверность информации о нарушении прав детей в спецучилище решили и общественники. Представитель североосетинской общественной организации «Ныфс», мастер спорта по вольной борьбе и чемпион мира по шутфайтингу Сослан Шавлохов не раз встречался с ребятами. За это время они успели сдружиться, многие из них бросили курить.
На этот раз встреча состоялась сразу после публикаций в СМИ. «Мы ехали туда с тревогой, не могли поверить в то, что пишут. Как эти ребята, могут наркотики принимать, в конфликтах участвовать, они же там даже курить бросили. Выдохнули лишь после разговора с ними. Специально попросили оставить нас с ними наедине», — сказал Шавлохов.
По его словам, никто из воспитанников не подтвердил опубликованную в СМИ информацию, о насилии в 2014 году они знают лишь понаслышке, ведь тогда их не было в спецучилище. Двое ребят, которые, согласно публикации, якобы сбежали из училища из-за того, что их стравливают сотрудники учреждения, пояснили, что побег был связан с «запарками все время находиться в одном и том же месте».
"Это молодые активные парни, как и все другие ребята в их возрасте. Между ними не может не быть конфликтных ситуаций, и сбегают даже из самых благополучных семей. Зачем этому всему давать такую негативную окраску? Ничего из написанного не соответствует действительности, и проверка это подтвердит", — сказал Шавлохов.
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Источник: Росавиация предупредила о необходимости особого внимания к полетам вблизи Сирии CNN: Трамп пока не договорился с союзниками по Сирии "Русал" заявил, что не будет просить у акционеров мандат на дуэль за пакет "Норникеля"
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