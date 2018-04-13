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Пропавший в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым
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Пропавший в Нижегородской области Алексей Комиссаров найден живым 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Пропавшего в Нижегородской области 35-летнего Алексея Комиссарова нашли живым. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер». Как отмечается в сообщении, поиски пропавшего мужчины велись с 4 февраля текущего года. Молодой человек уехал из райцентра Лысково в Нижний Новгород, после чего связь с ним оборвалась.
«Найден! Жив!», — говорилось в сообщении, опубликованном 13 апреля.
Подробности нахождения мужчины не приводятся.
Ранее сообщалось, что пропавший 31-летний Илья Святкин найден в Нижнем Новгороде.
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