Ярославский путешественник поедет на Северный полюс на велосипеде

Ярославский путешественник Богдан Булычёв собрался в необычную экспедицию на Северный полюс. Он планирует добраться туда на велосипеде.

— Я немного устал от путешествий на машинах и решил проверить себя один на один со стихией, — рассказал Богдан Булычёв. — Я очень люблю Север и очень люблю экстрим, в общем, я, как всегда, решил испытать себя на прочность и выбрал для этого самый-самый крайний север, а именно Северный полюс и необычный вид транспорта для себя и для Арктики — фетбайк — велосипед на больших колёсах. Я поставил себе цель первым в мире добраться на фетбайке до Северного полюса и по традиции установить парочку мировых рекордов.

Во время подготовки условия путешествия несколько изменились. Богдан планировал поехать со своим знакомым путешественником. Вместе они хотели проехать 100 километров от нулевого меридиана. Но получилось так, что ярославец отправляется на Северный полюс один, поэтому пока не говорит о сроках своего путешествия.

— Сейчас основная задача — добраться до Полюса первым на велосипеде, протестировать экипировку и подготовиться к более крупной экспедиции на фетбайках уже с мыса Арктического, — рассказал Богдан.