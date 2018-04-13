УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Грин Регион» на 2 млн руб за нарушения

Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Грин Регион» к административной ответственности в виде штрафа в 2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение УФАС о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «Грин Регион» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2 миллионов рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд отказал ООО «Грин Регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления областного антимонопольного органа.