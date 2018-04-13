Грузовики с оборудованием для полигона «Ядрово» отправились из Амстердама

Волоколамск. Три грузовика с оборудованием для подмосковного полигона «Ядрово» отправились из Амстердама

Фуры везут компоненты минерального барьера Trisoplast, который будет укладываться поверх готовых колодцев для сбора свалочного газа. Это смесь песка, бентонита и специальных полимеров. В результате образуется гибкое газо— и водонепроницаемое покрытие.

На полигоне ТБО «Ядрово» появится компактная установка «

Хофгас-Реди

2500». Это укомплектованная станция извлечения и факельного сжигания для безопасной и экономичной дегазации мусорных свалок. На полигоне будет происходить контролируемое сжигание скрытым пламенем высокотемпературным факелом, который установят рядом на бетоне.

Ранее коммерческий директор корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс сообщил, что в голландском городе Веллдриле началась погрузка оборудования для подмосковного полигона «Ядрово».

Ситуацию вокруг полигона «Ядрово» держит на личном контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев . Для дегазации полигона пригласили голландских специалистов. Систему начнут устанавливать в середине апреля — она будет собирать газ и выводить его на высокотемпературный факел. Пока на полигоне ведутся работы по подготовке верхнего слоя полигона.

Новые технологии внедрят и на вторую карту «Ядрово». Эти системы не допустят образования новых разломов и последующих выбросов газа. Теперь мусор сюда будут привозить только из соседних районов Подмосковья.