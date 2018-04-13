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Грузовики с оборудованием для полигона «Ядрово» отправились из Амстердама
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Грузовики с оборудованием для полигона «Ядрово» отправились из Амстердама 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Три грузовика с оборудованием для подмосковного полигона «Ядрово» отправились из Амстердама в Волоколамск.
Фуры везут компоненты минерального барьера Trisoplast, который будет укладываться поверх готовых колодцев для сбора свалочного газа. Это смесь песка, бентонита и специальных полимеров. В результате образуется гибкое газо— и водонепроницаемое покрытие.
На полигоне ТБО «Ядрово» появится компактная установка «
Хофгас-Реди
2500». Это укомплектованная станция извлечения и факельного сжигания для безопасной и экономичной дегазации мусорных свалок. На полигоне будет происходить контролируемое сжигание скрытым пламенем высокотемпературным факелом, который установят рядом на бетоне.
Ранее коммерческий директор корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс сообщил, что в голландском городе Веллдриле началась погрузка оборудования для подмосковного полигона «Ядрово».
Ситуацию вокруг полигона «Ядрово» держит на личном контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для дегазации полигона пригласили голландских специалистов. Систему начнут устанавливать в середине апреля — она будет собирать газ и выводить его на высокотемпературный факел. Пока на полигоне ведутся работы по подготовке верхнего слоя полигона.
Новые технологии внедрят и на вторую карту «Ядрово». Эти системы не допустят образования новых разломов и последующих выбросов газа. Теперь мусор сюда будут привозить только из соседних районов Подмосковья.
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