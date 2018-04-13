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Красноярский край и РЖД совместно модернизируют участок Транссибирской магистрали
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Красноярский край и РЖД совместно модернизируют участок Транссибирской магистрали 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края и Красноярская железная дорога (филиал РЖД) планируют совместно модернизировать участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Междуреченск — Тайшет» на территории края и соседней Иркутской области. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
"Мы закрепили в соглашении планы по реализации инвестиционных проектов компании, среди которых комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет", — сказал в ходе церемонии подписания и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Виктор Томенко, отметив, что соглашение рассчитано на реализацию в течение трех лет. Он уточнил, что объем вложений не определен. Ранее стоимость проекта оценивалась в 9,1 млрд рублей.
Также Красноярский край заключил соглашение с Российской венчурной компанией (РВК) . Оно предполагает развитие в крае инновационной деятельности, в том числе, в рамках проекта Национальной технологической инициативы. Как пояснил журналистам Виктор Томенко, оно расширяет направления сотрудничества с РВК.
"Задачи поставлены глобальные, нужно организовать новые рынки, внедрить новые технологии. Со стороны региона мы готовы эту работу проводить", — сказал Томенко, отметив, что местные наукоемкие предприятия смогут использовать проектный офис РВК для формирования направлений развития.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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