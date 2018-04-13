Красноярский край и РЖД совместно модернизируют участок Транссибирской магистрали

"Мы закрепили в соглашении планы по реализации инвестиционных проектов компании, среди которых комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет", — сказал в ходе церемонии подписания и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Виктор Томенко , отметив, что соглашение рассчитано на реализацию в течение трех лет. Он уточнил, что объем вложений не определен. Ранее стоимость проекта оценивалась в 9,1 млрд рублей.

Также Красноярский край заключил соглашение с Российской венчурной компанией (РВК) . Оно предполагает развитие в крае инновационной деятельности, в том числе, в рамках проекта Национальной технологической инициативы. Как пояснил журналистам Виктор Томенко, оно расширяет направления сотрудничества с РВК.

"Задачи поставлены глобальные, нужно организовать новые рынки, внедрить новые технологии. Со стороны региона мы готовы эту работу проводить", — сказал Томенко, отметив, что местные наукоемкие предприятия смогут использовать проектный офис РВК для формирования направлений развития.