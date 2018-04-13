Российская компания «ТМХ-Аргентина» выиграла тендер на модернизацию поездов в Аргентине 

Российская компания «ТМХ-Аргентина», дочернее предприятие Трансмашхолдинга, хочет обосноваться на аргентинском рынке железнодорожных перевозок. ТМХ-Аргентина, крупнейший в России частный производитель подвижного состава для рельсового транспорта, выиграл тендер на ремонт тепловозов китайского производства на линии «Сан Мартин» (San Martín) в Аргентине. За работы компания получит 29,7 миллиона долларов.
За два года филиал Трансмашхолдинга в Аргентине отремонтирует 24 тепловоза и 160 вагонов. По словам гендиректора филиала компании Франко Компарато (Franco Comparato), работы будут производиться в Ретиро (портовый район Буэнос-Айреса, где расположены конечные станции трех железных дорог), а также в депо «Мечита», которое превратится в технологический центр. На его базе будут реализовываться проекты в области ремонта и модернизации подвижного состава.
В ноябре прошлого года представители российской компании объявили президенту Аргентины Маурисио Макри (Mauricio Macri) о миллионных инвестициях в аргентинские предприятия по модернизации железнодорожного транспорта. Встреча произошла в Кинте де Оливос (резиденция аргентинского президента) за два дня до разыгрывания тендера. Возможно, поэтому упоминания президентом Чемпионата мира по футболу в России свелись к общему вопросу о подготовке к мероприятию.
Генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа отметил, что холдинг планирует инвестировать в развитие производственной и ремонтной базы на территории Аргентины до 70 миллионов евро. Возможно, от футбола Маурисио Макри отвлекла также и эта цифра.
Трансмашхолдинг — главное российское предприятие по производству железнодорожного состава. Его руководство утверждает, что компания будет участвовать в модернизации и реконструкции железнодорожных депо для поддержания, починки и производства локомотивов и вагонов как для пассажирского, так и для грузового транспорта.
«Среди тех шести стран, где мы хотим открыть наши представительства, есть и Аргентина. Это мы и сказали президенту. Мы готовы вкладывать деньги и рассматриваем возможные варианты аренды», — рассказал несколько месяцев назад президент Трансмашхолдинга Ханс Шаберт (Hans Schabert) газете «Ла Насьон» (La Nación). Он добавил, что «мы стараемся быть непохожими на таких конкурентов, как »Сименс», «Бомбардир» или китайские компании, ведь мы откроем наше представительство в Аргентине. «Мы выбрали эту страну, поскольку ее железнодорожное оснащение не развито, по крайней мере, так нам кажется. Поэтому с приходом на местный рынок для нас открываются многочисленные возможности, ведь только у нас в Аргентине будет железнодорожный завод, построенный по последнему слову техники».
Сфера интересов российской компании распространилась на Аргентину в 2016 году, когда правительство этой страны устроило роуд-шоу, в ходе которого были очерчены перспективы в железнодорожном деле, требующие затрат в размере приблизительно 14 миллиардов долларов. По словам вице-президента Трансмашхолдинга, по развитию экспортного рынка Петерс-Дезтеракта (Peters-Desteract), компания возьмется за этот план и вложит в него значительный капитал.
Частная компания Трансмашхолдинг появилась в 2002 году. Ее штаб-квартира располагается в Москве, где на заводах предприятия работают около 100 тысяч человек. Компания имеет представительство в Санкт-Петербурге. На данный момент она является крупнейшим поставщиком железнодорожных составов и вагонов метро. Трансмашхолдинг надеется принять участие в модернизации метро Буэнос-Айреса. Общая стоимость модернизации железнодорожного транспорта Аргентины составит 14 миллиардов долларов.