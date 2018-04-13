Российская компания «ТМХ-Аргентина» выиграла тендер на модернизацию поездов в Аргентине

Российская компания «ТМХ-Аргентина», дочернее предприятие Трансмашхолдинга , хочет обосноваться на аргентинском рынке железнодорожных перевозок. ТМХ-Аргентина, крупнейший в России частный производитель подвижного состава для рельсового транспорта, выиграл тендер на ремонт тепловозов китайского производства на линии «Сан Мартин» (San Martín) в Аргентине . За работы компания получит 29,7 миллиона долларов.

За два года филиал Трансмашхолдинга в Аргентине отремонтирует 24 тепловоза и 160 вагонов. По словам гендиректора филиала компании Франко Компарато (Franco Comparato), работы будут производиться в Ретиро (портовый район Буэнос-Айреса , где расположены конечные станции трех железных дорог), а также в депо «Мечита», которое превратится в технологический центр. На его базе будут реализовываться проекты в области ремонта и модернизации подвижного состава.

В ноябре прошлого года представители российской компании объявили президенту Аргентины Маурисио Макри (Mauricio Macri) о миллионных инвестициях в аргентинские предприятия по модернизации железнодорожного транспорта. Встреча произошла в Кинте де Оливос (резиденция аргентинского президента) за два дня до разыгрывания тендера. Возможно, поэтому упоминания президентом Чемпионата мира по футболу в России свелись к общему вопросу о подготовке к мероприятию.

Генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа отметил, что холдинг планирует инвестировать в развитие производственной и ремонтной базы на территории Аргентины до 70 миллионов евро. Возможно, от футбола Маурисио Макри отвлекла также и эта цифра.

Трансмашхолдинг — главное российское предприятие по производству железнодорожного состава. Его руководство утверждает, что компания будет участвовать в модернизации и реконструкции железнодорожных депо для поддержания, починки и производства локомотивов и вагонов как для пассажирского, так и для грузового транспорта.

«Среди тех шести стран, где мы хотим открыть наши представительства, есть и Аргентина. Это мы и сказали президенту. Мы готовы вкладывать деньги и рассматриваем возможные варианты аренды», — рассказал несколько месяцев назад президент Трансмашхолдинга Ханс Шаберт (Hans Schabert) газете «Ла Насьон» (La Nación). Он добавил, что «мы стараемся быть непохожими на таких конкурентов, как »Сименс» , «Бомбардир» или китайские компании, ведь мы откроем наше представительство в Аргентине. «Мы выбрали эту страну, поскольку ее железнодорожное оснащение не развито, по крайней мере, так нам кажется. Поэтому с приходом на местный рынок для нас открываются многочисленные возможности, ведь только у нас в Аргентине будет железнодорожный завод, построенный по последнему слову техники».

Сфера интересов российской компании распространилась на Аргентину в 2016 году, когда правительство этой страны устроило роуд-шоу, в ходе которого были очерчены перспективы в железнодорожном деле, требующие затрат в размере приблизительно 14 миллиардов долларов. По словам вице-президента Трансмашхолдинга, по развитию экспортного рынка Петерс-Дезтеракта (Peters-Desteract), компания возьмется за этот план и вложит в него значительный капитал.