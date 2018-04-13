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Долой заборы: ограждение вокруг архангельского цирка уберут
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Долой заборы: ограждение вокруг архангельского цирка уберут 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Ограду у архангельского цирка, чья судьба все еще остается весьма не определенной, уберут. Сейчас рабочие заканчивают засыпать котлован на участке в центре города. На засыпку котлована потребовалось более 5 тысяч кубометров грунта. Из муниципального бюджета средства на эти цели не выделялись — помощь оказали предприятия города.
— Непосредственно засыпка котлована уже завершена, сейчас техника разравнивает поверхность. Когда и этот этап будет пройдет, территория станет безопасной для горожан, будет убран и забор, портящий облик центрального проспекта Архангельска, — пояснила и.о. директора департамента градостроительства Александра Юницына.
Как уточнили в пресс-службе администрации Архангельска, в будущем здесь планируют насыпать плодородный слой земли и сделать газоны. Ранее сообщалось, что на месте цирка может появиться центр с ледовой ареной и бассейном. Сейчас на федеральном уровне идет подготовка документов по передаче земельного участка, принадлежащего Роскгосцирку, в государственную или муниципальную собственность.
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